防疫升級！兩廳院：協調表演取消或延期 影響近5萬人次

因應藝文場館防疫升級，國家兩廳院今表示，將協調室內超過100人、室外超過500人以上演出活動延期或取消，預計影響64檔、86場節目、近5萬人次。受影響的演出活動會陸續公告，取消節目皆可辦理全額退票。

兩廳院表示，即日起至6月8日，僅開放戲劇院1號門（愛國東路側）、音樂廳2號門（藝文廣場側），若當天有節目演出，將在演出前1小時開放地下停車場觀眾出入口，演出前40分鐘則會開放4號及6號門，同時加強消毐與清潔。觀眾進入場館需依規定全程配戴口罩與實聯制，並將啟動人流及總量管制。

同時，因應指揮中心建議，兩廳院將積極協調「室內超過100人、室外超過500人」演出活動延期或取消，預計影響節目達64檔、86場，影響人次近5萬人；由兩廳院主辦節目也自即日起暫停銷售，周四再另行公告因應措施。

對於表團將面臨配合調整為梅花座而取消、延演，或因票房超過可安排座位間隔有加演分散觀眾需求等情形，兩廳院強調，三場館將盡最大努力協助團隊進行協調處理，設法協助取消退票、延期演出，或從原租用小廳移往大廳之演出場地進行調整、將原場次轉為錄影(音)模式等方式因應。

兩廳院表示，取消節目皆可辦理全額退票，相關退票資訊可見OPENTIX售票系統，至於延期節目的延演時間將擇日公告，民眾若有任何疑問，可洽兩廳院或OPENTIX客服中心（02）3393-9888。