全台首創！大潤發鮮食集打造複合式「快食尚」 生活用品、美食一站購足

大潤發鮮食集提供消費者全新購物體驗。 圖／Dean Wu提供

大潤發鮮食集開幕了！大潤發不斷求新求變，打造全台首創第一家「快食尚」新概念，打造出全新型態的大潤發鮮食集Fresh Market，並聯手IKEA宜家家居成立複合式的賣場，讓顧客採買鮮食與家居用品時，能夠省下寶貴時間，體驗一次買好買滿、就地吃飽喝足的購物趣！

佔地千坪的大潤發鮮食集提供熟食鮮食等多樣化選擇。 圖／Dean Wu提供

位於一樓佔地千坪的大潤發鮮食集更集結生鮮超市、熟食烘焙、特色餐廳於一身，提供給消費者們，樣樣齊備的熟食區與鮮食區，以及量販價格就能買到高cp值的生活所需品，要讓大家感受到便利性十足且愉快的全新購物體驗。

今天UDN小編就帶大家來逛逛剛開幕的大潤發鮮食集，深入探索各區，大採買一趟！首先一進入賣場，就能看到熟食區和生鮮日用品區有規劃的分在兩邊，往右邊的生鮮超市區靠近，最先映入眼簾的是烘焙區。不說不知道，大潤發的麵包常常被網友在評比時給予好評認證，認為比其他量販店的好吃，不僅販售品項超多，色香味俱全的麵包也都被安置在麵包櫃裡，杜絕外在的灰塵飛沫讓人很放心，也挑得小編是眼花撩亂，全都想打包回家。

大潤發的麵包種類多價格又便宜，深受好評。 圖／Dean Wu提供

再往裡面走去是生鮮超市區域，新鮮的蔬果鮮食區，架上各式的蔬菜水果、海鮮水產肉品齊全，都有詳細完整的標示，價位也相當平價，尤其是大潤發獨賣的海鮮品牌明興商號是一大特色，由澎湖直送的水產，讓消費者不用到外島，就可品嚐到最道地的鮮美口感。

還有特別設立的火鍋料冷凍專區，備料所需的青菜、肉片、海鮮盤，以及各式鍋底和火鍋料一應俱全，不論是上班族與朋友歡聚，或是家庭聚會，在採買上超方便，即刻買齊回家下鍋煮。

冷凍專區有各式各樣火鍋料，一次買齊。 圖／Dean Wu提供

不僅如此，量販店裡的零食、禮盒、調味、泡麵等來自各國的多樣化美食，和日常家用、美容美妝等商品，甚至還設有一區專業葡萄酒窖，放置了各國紅酒白酒，多樣精選實惠商品全都在架上任君挑選。

大潤發店內也置入了8台自助結帳機，放置在生鮮超市旁，不僅人力上精簡，也讓消費者不需大排長龍，省去排隊時間，並快速完成結帳，小編這次也體驗了自助結帳機，覺得這樣的購物型態很方便又很自在。

自助結帳機提供消費者快速結帳，省去排隊時間。 圖／Dean Wu提供

值得一提的是，熟食區是鮮食集裡的主打之一，由師傅當天現做眾多料理，義大利麵、炸雞腿、披薩、蛋塔甜點等超多熱門美食，旁邊時尚的開放式用餐環境，可以選擇現場享用或是外帶食物，小編在午餐時段時，看到這裡人潮滿滿，許多爸媽帶小朋友來逛街，買完就有得吃，全家人不用東跑西跑，還有不少夫妻情侶來逛街，家裡有缺什麼，都能在同個地點立馬買齊，或在新推出的熟食區現場吃、外帶吃都非常方便。

午餐時段的熟食區大排長龍，可立即品嚐現做美食。 圖／Dean Wu提供

帶大家體驗全新的便利購物過程後，逛到餓了有熟食區可選以外，一旁也有特色餐廳，錢都涮涮鍋、朱記餡餅粥、丸龜製麵、繼光香香雞、喫茶小舖等超人氣知名連鎖餐飲進駐，中式、日式、泰式、手搖飲應有盡有，儼然是小型美食街呀！

知名連鎖餐飲進駐，提供更多樣化的美食選項。 圖／Dean Wu提供

另外，賣場入口處設有「星巴克家享咖啡體驗館」，是全台首家星巴克膠囊區，館內販售膠囊咖啡機、咖啡豆等，在現場可直接體驗品嚐黑咖啡與多款膠囊式咖啡，前所未見的新型態星巴克，也吸引了許多人潮。

全台首家星巴克膠囊區，體驗膠囊咖啡還能買咖啡豆。 圖／Dean Wu提供

在大潤發鮮食集逛了一趟下來，小編真心感受到賣場的全新改變，以及以消費者為出發點的訴求，這裡從早到晚、萬物皆備！自家煮或是朋友聚餐，食材應援不間斷，更可享有量販划算價格，下班後不想煮可以買熟食現場吃，或臨時有任何需求這裡也都買得到，可說是符合現代人講求即時與方便性的採購模式，採買完還可以逛逛樓上家居用品，便利性十足，選擇多樣化，顛覆傳統大賣場的形象，是大家生活採買少不了的地方！