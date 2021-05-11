藝文場館防疫升級 文化部：退換票免手續費補償票房損失

新冠肺炎疫情升溫，配合中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒標準及因應事項，文化部今宣布即日起至6月8日加強藝文場館防疫措施，包括室外500人以上、室內100人以上原則停辦，若座位能採梅花座、配戴口罩、實聯制等得提報防疫計畫報請核准；若觀眾申請退換票可免手續費，針對表演團隊票房損失，文化部將另訂辦法補償。

文化部表示，即日起藝文場館及藝文活動防疫升級，原則上室外500人以上、室內100人以上停辦，若能採固定座位且為梅花座等保持適當距離方式、實聯制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

文化部強調，藝文活動一律應嚴格遵守座位採梅花座、全程佩戴口罩、實聯制、量體溫、消毒、人流管制及動線規定等防疫措施。

針對已經售出票券的藝文展演活動，觀眾可洽原售票單位申請退換票，免手續費；表演團隊票房損失部分，文化部後續將另訂辦法提供適度補償。

有關文化部主辦及所屬機關、場館主辦的室外500人以上、室內100人以上活動皆延期或直接取消，包括「行政院文化獎頒獎典禮」（5/13延期）、「民間劇場重塑計畫」（5/12-23節目延期）、「台灣戲曲藝術節系列活動」（5/14-30節目取消）、「北管潮－臺灣重金屬派對」（5/15-16延期）、「布魯克納第八–簡文彬與國臺交」（5/15-16取消）、「博物館、地方文化館及社區營造博覽會」（5/22、5/29、6/11延期）、「金穗獎頒獎典禮」（6/5延期）。

文化部說，各場館及表演團隊各項活動辦理情形，文化部及各附屬機關（構）、館所將隨時於官網、社群媒體等公布最新資訊。