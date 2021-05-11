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端午連假國道疏運看過來 高公局：國五將實施高乘載

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
圖為今年清明連假首日，國道車潮狀況。聯合報系資料照
圖為今年清明連假首日，國道車潮狀況。聯合報系資料照

去年端午連假國旅爆發情況令不少人印象深刻，不過高公局表示，今年端午連假為6月12日至14日，為期3天的連假，剛好是各級學校期末考周前一周，車流量應該沒有像去年那麼大，研判車流會以旅遊旅次為主，第一天車流量達118百萬車公里，第二天為113百萬車公里，第三天則是108百萬車公里，由於近期民眾都有提早北返的趨勢，所以預估第二天是北返車流量最大的一天。

不過近期本土疫情連環爆，是否會影響民眾出遊意願？高公局表示，目前不確定民眾出遊計劃是否會變更，將持續觀察，另高公局對於國道疏運計畫，也會料敵從寬。

為了防疫，高公局表示，國道15個服務區都會做人流管制，包括進入賣場量體溫、戴口罩、餐飲區實行梅花座、隔板等，另外進入廁所也要求戴口罩，並加強清消頻率。

高公局表示，若端午連假遇上好天氣，預估國五、西部國道北部路段將會發生長時間壅塞，除了在三天連假實施單一費率75折，取消每日20公里優惠里程，國三新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費，以及連假期間每天0時至5時國道全線暫停收費等措施。

入口高乘載管制部分，高公局表示，這次端午連假僅針對國道五號部分匝道口進行高乘載管制，另也國五也將機動實施大客車通行路肩及主線儀控。相關運輸管制措施可上高公局網站查詢。

連假 國道 高乘載管制

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