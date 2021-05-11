配合中央防疫！臺虎精釀「福虎祭」緊急喊卡！

台灣今日（5月11日）新增七例新冠肺炎本土個案，因應疫情逐步升溫，與雙北防疫政策，由臺虎精釀舉辦、原訂於新北雍和台北園區 TAIPEI PARK Source舉辦之「福虎祭」，主辦方緊急於臉書貼文、並宣布活動停辦。

原訂將於2021年6月5日舉辦的「福虎祭」，結合音樂、啤酒與各類遊戲，原本採免費入場。由於近日疫情連日升溫，加上配合中央流行疫情指揮中心所制定的防疫政策，臺虎精釀已宣布停辦活動。

原本購票方案包含「虎迷券」或「酒水玩補菁英班 - 組合套票」，購入通路包含網路Accupass、KKday與啜飲室實體購買，品牌宣布將於粉絲專頁與Accupass活動頁，陸續公布全額退費的方案。並於文末表示，「時機歹歹，請大家務必保重身體，期待疫情明朗的那天，我們再一起玩耍乾杯！」訊息公布後，網路使用者也紛紛於貼文留言表示，「大家要加油啊！我們一起努力防疫吧」、「有健康的身體，人生才能擁有臺虎」。

另外也有網友趣稱「我以為酒精可以消毒」，或「我要紀念杯，不要退費啊！」展現對活動紀念品的喜愛。由於紀念品原訂將在活動當天領取，未來紀念品會否發放？臺虎精釀內部還在討論未有定案，未來仍將朝全額退費形式處理。

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