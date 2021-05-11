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防疫升級！故宮暫停所有「觸碰式展示裝置」 活動延期
配合今（11）日中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒至第二級，國立故宮博物院（南北院）防疫升級，除了請民眾參觀時確實佩戴口罩，維持各展廳人流管制、總量管制、參觀動線、體溫量測、環境消毒等防疫措施。另宣布，即日起至6月8日，採取防疫升級管理措施。
新措施包括：
1.配合指揮中心「原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動」限制措施，故宮宣布5月16日南院馬拉松、5月18日北院三希堂開幕表演等，符合前述限制條件之活動，皆延期舉辦。
2.即日起故宮（南北院）暫停所有觸碰式展示裝置及公共飲水區。
3.故宮北院第二展覽區「故宮魔幻山水歷險」特展暫停DIY課程。
4.即日起故宮南院往返嘉義高鐵站的接駁車，車內禁止飲食。
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