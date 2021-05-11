社區感染風險激增！好市多等四大量販超市即起暫停試吃

因應今日國內出現多起感染源不明之本土病例，致社區感染風險增加，中央流行疫情指揮中心為防範發生持續社區傳播，自即日起至6月8日共4周，將提升疫情警戒至第二級。量販賣場、超市包括好市多、家樂福、全聯、愛買也都宣布暫停試吃、試飲活動，並持續嚴格執行防疫消毒措施。

美式賣場好市多表示，先前已經全面暫停店內試吃，改為口頭介紹。因應疫情警戒升級，西式餐飲區桌椅將減半設置、拉大間距，場內消毒頻率則會增加，包括手推車、電扶梯等區域，進場會先進行紅外線體溫測量，賣場人數控管則會減少20%，並提醒顧客進入賣場一定要配戴口罩。各項措施即起開始執行，最晚明天開店前會完成所有設置調整。

全聯為防範疫情，所有門市人員早已做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。同時門市也會視來客數或使用頻率增加清潔次數。

而因應指揮中心公告防疫升級，全聯全部門市暫停所有試吃/試飲活動活動，有販售阪急現烤麵包的門市於上架前完成裝袋。另暫停開放顧客使用廁所與使用微波爐。全聯將依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物，也請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

家樂福表示，將持續做好防疫措施，嚴格執行無配戴口罩不可進入賣場之規定，並維持賣場防疫消毒頻率。家樂福於疫情期間全台量販分店全面實施「入場前量測體溫」措施，如顧客量測額溫超過37.5度、有嚴重呼吸道咳嗽症狀者，或者拒絕量測體溫者，將謝絕進入賣場。同時也提供酒精噴灑、提供一次性衛生手套，定期清潔消毒顧客多觸碰的手把/推車手把/電梯按鍵/電扶梯手把、廁所等，店內設置1.5公尺社交距離地貼，美食街桌位區設有防疫安全隔板，員工也遵守配戴口罩等防疫措施，持續提供顧客安全的購物環境。

愛買量販則從去年至今持續維持嚴實的賣場防疫工作，包括進場量測體溫、定期手推車消毒、每15分鐘廣播宣導保持安全社交距離等，因應防疫升級，即起也全面暫停試吃、並提高消毒的頻率。