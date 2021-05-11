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高溫酷熱成「烤番薯」 高雄氣象站：可能延續一周

聯合報 / 記者陳弘逸施鴻基王慧瑛／連線即時報導
高雄今天飆高溫，機車騎士停等紅燈時，格外難耐。記者陳弘逸／攝影
高雄今天飆高溫，機車騎士停等紅燈時，格外難耐。記者陳弘逸／攝影

南部天氣酷熱，儼然成了一顆「烤番薯」，高雄市杉林區月眉氣象站今天下午1點50分觀測到氣溫高達38.4°C，高雄氣象站表示，炎熱高溫天氣將持續至少1周，醫師提醒民眾減少外出，多喝水並做好防曬，慎防熱傷害。

高雄氣象站主任陳文信說，今天中午12點20分，台南市北寮測站測出39.3度高溫，接著12點30分，台南玉井測站也有38.5度，下午1點30分，南投服務區測站高溫達38.4度。

陳文信表示，最近太平洋高壓籠罩，日照強烈，在河谷、沙地一帶容易飆出高溫，除了與地表、地物有關，高溫發生位置也和風流動方向有關。陳文信也說，缺水之際，高溫感覺會愈加強烈。

高雄氣象站近日頻發出高溫警示，提醒民眾在高雄山區或河谷進入橙色燈號，會有38度極端高溫發生機率，今天中午在高雄茂林、大樹一帶高溫近37度，接著到1點50分左右，高雄杉林區高溫達38.4度，許多民眾都說「又熱又曬簡直快熱昏了」，機車騎士停等紅燈時格外難耐，手搖飲料店生意大好。

台東上午天氣正常，午後氣溫快速升高，2點前全縣最高溫在大武32.9度，但2點過後開始升高，不到1小時先升到33.9度，隨後又在11分鐘後升到35度，3點半到36度，目前當地平均風力3級，有5級陣風，大武氣象站正在觀測氣溫升高情況，判斷是否可能形成焚風。

台東基督教醫院內科暨血液透析室主任馬堅毅說，高溫情況下，建議上午10點到下午2點盡量不要在戶外活動，慢性病患如糖尿病、高血壓患者等不易調節體溫，盡量待在室內開冷氣。戶外活動者如馬拉松選手、軍人和工人等每天建議喝3千至4千CC白開水。

高雄今天飆高溫，路旁汽車也要撐傘防曬。記者陳弘逸／攝影
高雄今天飆高溫，路旁汽車也要撐傘防曬。記者陳弘逸／攝影
高雄今天飆高溫，機車騎士停等紅燈時，格外難耐。記者陳弘逸／攝影
高雄今天飆高溫，機車騎士停等紅燈時，格外難耐。記者陳弘逸／攝影

高溫 台東

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