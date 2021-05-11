台史博、文學館將升格 文化部：逢文協百年 更顯意義

立法院今三讀通過「國立台灣歷史博物館組織法」、「國立台灣文學館組織法」，文化部長李永得指出，今年正逢台灣文化協會成立百周年，台灣歷史博物館與台灣文學館能升格為三級機構，更顯其意義，期許兩館未來不只向國人敘說台灣多元、精彩的歷史與文學，更能迎向世界舞台。

李永得表示，感謝不分黨派委員多年來關切及支持博物館事業發展，今年正逢台灣文化協會成立百週年，值此時刻，國立台灣歷史博物館及國立台灣文學館能升格為三級機構，更顯其意義，期許兩館未來以更豐沛的研究、典藏、展示、推廣能量，讓台灣多元、精彩的歷史與文學，敘說予國人，進而迎向世界舞台。

文化部表示，升級三級機構後，國立台灣歷史博物館將深耕文史人才與優化專業、強化研究應用能量、擴展博物館多元專業觸角、豐厚文物典藏內涵與近用；國立台灣文學館則將強化培育修復人才及文物徵集實力、擴增文學空間及鏈結文學家族。

關於兩部組織法的施行日期，文化部說將另報請行政院核定，並規畫於文協百年之際舉辦對外宣告活動，彰顯政府對台灣歷史與文學的重視。