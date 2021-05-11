台東篩檢血脂 肥胖學童比率高、正常體型學童卻較嚴重

台東縣去年為小學生篩檢，希望確認肥胖是否與高血脂有關，以便及早治療，卻發現肥胖學童所占比率雖較高，但正常體型學童症狀卻比較嚴重。台東馬偕紀念醫院小兒科主任游昌憲表示，台東區學童高血脂症盛行率高於美國學童。教育處表示，將挹注經費，如尿液複檢異常者再抽血檢查，血液檢查異常含高血脂則由轉知家長帶學生就醫。

台東縣民肥胖率在全國始終居高不下，研究指青少年肥胖將延續到中年，台東去年調查小學肥胖比率17.92%，高於全國15.3%，縣府去年也和馬偕醫院合辦「學童高血脂症及高尿酸血症之篩檢計畫」，以台東市及卑南鄉小四學生為對象，希望確認肥胖是否與高血脂的情況有關今天發布調查結果。

游昌憲說，目前國內對學童高血脂症並無篩檢研究，美國學童高血脂比率約6%，台東篩檢結果卻高達15%，令人訝異。有很多學童沒有症狀，無家族史，和體重也無關係，高血脂症狀較難找出，恐怕會成為隱憂。一般高血脂症患者70%與代謝不良有關，30%與生活習慣和飲食相關，只能設法篩檢出來，才能視個案情況提供治療方案。

饒慶鈴，縣府從2004年起為學生健康檢查，去年首度篩檢學童高血脂情況，希望可及早發現患童，協助就醫，對檢查結果列為高危險的學童由校方列入個案關懷，持續追踪健康狀況，降低日後罹患心血管疾病機率。

台東馬偕健檢中心也發布去年針對一、四、七年級健檢結果，發現以齲齒近6成最多，每千名學生約15人有心臟疾病。