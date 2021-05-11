幼兒成長配方如何嚴管？ 食藥署六月開會討論

聯合報系願景工程上個月兒童節後推出「誘兒奶粉甜祕密」系列報導，揭露滿一歲幼兒飲用的成長配方，含糖量驚人且乳含量不足等問題，引發多位立委關注。今日上午立委陳秀寶和莊競程聯手召開記者會，呼籲食藥署和國健署應積極管理，明確定位成長配方是「特殊營養食品」還是「乳品」，輔導業者符合規定，避免現行廣告亂象混淆家長的選擇。

食藥署食品組副組長鄭維智回應，食藥署已規劃六月初召開專家會議，邀請食品、營養、消保、醫學相關背景的專家，討論成長配方的管理問題；不排除參考美國政府的最新規定，要求業者標示「添加糖」含量，提供家長多元的參考資訊。

鄭維智說，依《食安法》，成長配方的乳含量沒有超過五成，品名不得寫「奶粉」，糖含量在罐裝營養標示也有規定，家長購買時可詳細閱讀；各界關心現行做法有不足，食藥署都有聽到，將開會討論。

立委莊競程的小孩將滿八個月，他說，「我不怕孩子吃得多，擔心是吃下什麼？」市售成長配方定位不明且標示不清，家長霧裡看花，政府應積極作為，為孩子把關。立委林淑芬也關心此議題，日前已要求食藥署啟動調查，檢驗市售成長配方的糖含量狀況，建立基礎資料，以利後續加強管理。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，許多市售成長配方會加蔗糖、玉米糖漿等添加糖，乳含量卻不足，「這不就類似含糖飲料。」家長不了解其中關鍵，以為跟一歲以下的配方奶一樣，都有受到政府嚴格把關，事實上兩者差很大。

營養師公會全聯會理事長金惠民和博仁綜合醫院小兒科主任毛心潔都說，這類成長配方喝多對孩子無益，臨床觀察會阻礙孩子練習咀嚼食物的能力，只愛喝，不愛吃蔬果魚肉等六大類，孩子的起跑點容易養成不好的飲食習慣。她們呼籲，除了加強標示，政府需多從衛教著手，提升醫護人員的知識、改善家長的觀念。

國健署婦幼健康組科長胡怡君表示，目前國健署針對七歲以下的幼兒，提供七次免費的健檢服務，未來將思考如何透過這機會，加強多元化的傳播，將正確的衛教知識傳達給家長。