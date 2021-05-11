疫情升溫！故宮南院馬拉松、北院三希堂開幕表演延期

國內新冠肺炎疫情升溫，今新增7例本土確診案例，為配合中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒至第2級，國立故宮博物院（南北院）宣布5月16日南院馬拉松、5月18日北院三希堂開幕表演將延期舉辦。

故宮表示，除要求民眾參觀時確實配戴口罩，並維持各展廳人流管制、總量管制、參觀動線、體溫量測、環境消毒等防疫措施，為因應疫情警戒提升至第2級，另宣布即日起至6月8日採取防疫升級管理措施。

故宮指出，為配合指揮中心「原則上停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動」限制措施，包括原定16日的南院馬拉松、18日北院三希堂開幕表演都延期舉辦。

此外，即日起故宮（南北院）暫停所有觸碰式展示裝置及公共飲水區；故宮北院第二展覽區「故宮魔幻山水歷險」特展暫停DIY課程；故宮南院往返嘉義高鐵站的接駁車，車內禁止飲食。