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防疫升級 三天後新一代設計展全改線上

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
工業局呂正華局長、《天下》雜誌吳迎春社長、總策展人邱柏文設計師、視覺統籌聶永真設計師，以及展覽大使「告五人」與入圍作品學生合影。圖／經濟部提供
工業局呂正華局長、《天下》雜誌吳迎春社長、總策展人邱柏文設計師、視覺統籌聶永真設計師，以及展覽大使「告五人」與入圍作品學生合影。圖／經濟部提供

「2021新一代設計展」原定5月14日至5月17日於台北南港展覽館2館舉辦，經濟部工業局表示，因近日新冠肺炎疫情升溫，依據中央流行疫情指揮中心及台北市政府提升防疫等級的指示「停辦室內100人以上、室外500人以上集會活動」，決定停止辦理實體展覽，改以線上展覽方式辦理，並預計於5月14日上線開展。

工業局指出，為保障參展學生及民眾權益，將全額退還學校預繳的保證金及水電費用，已預購門票的民眾，也可憑購買憑證全額退費。

「新一代設計展」為全球規模最大的設計人才與創意展覽交流平台，由經濟部及教育部共同指導，經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行，自71年創辦迄今已經歷40年，是台灣設計界學子展現學習成果的重要舞台，也是企業發掘優秀設計人才、促進產學交流的平台。今年度共有66校、144系，近4千件作品報名參展，但受疫情升溫的影響，改以線上展覽方式呈現。工業局表示，如果學生有意願參與線上展出，相關作品檔案請提供給新一代設計展聯絡窗口。

同時，每年搭配「新一代設計展」舉辦的「金點新秀設計獎」，由於對獲獎學生就業及深造都有加分效果，今年度決審會議，原定於5月14日於新一代設計展現場舉行，因應實體展覽停辦，決審將全面改為線上評選，參賽細節將於近日公告於「金點設計獎」官網。

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