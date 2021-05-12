點亮家的風景！「海龜家居」讓回家就像一趟私人旅行

原本期待的年度旅遊，隨著疫情反覆升溫，不知道要延到哪一年﹖不能出國的日子，何不從家裡的環境開始著手改變？花點巧思妝點客廳，為生活增添一抹新鮮感，讓你每天回家就像是一趟私人旅行。

花點巧思為客廳換新裝，每天回家就像是一趟私人旅行。 圖／海龜家居 提供

最適合台灣人的夢幻家具：價格親民、免組裝想要把家變身為Villas，不用花大錢！有別於坊間連鎖平價家居品牌，「海龜家居」特別針對台灣民眾的需求，推出台灣廠商製造的各式平價客製家具，品質好、免組裝、價格親民無負擔。海龜家居總監表示，「只有台灣人才最了解台灣人的生活習慣、家庭文化，才能做出最符合台灣消費者生活需求的家具。」最令人心動的是，「海龜家居」每樣家具都主打高CP值，非常適合預算有限或務實派的消費者。

「海龜家居」了解台灣人的需求，床架針對台灣人的使用習慣進行開發和保固服務。 圖／海龜家居 提供

除了床架針對台灣人的使用習慣進行開發和保固服務，「海龜家居」也提供高背、低背、不同尺寸的沙發，給予消費者無可挑剔的舒適感受。「海龜家居」的沙發9成都是台灣製造，除了做工品質有保證，不同款沙發還可以依照消費者的需求來客製尺寸大小，並且可以挑選自己喜歡的布料和顏色。「海龜家居」也自行開發設計更貼近消費者需求的沙發，像是一款「希芙沙發」，傾斜式後扶手、單筒沙發一體成型、底座貼近地面，給予使用者更好的坐感回饋，是市面上少見，造型感強的極簡北歐風沙發款式；「微風沙發」則根據人體工學設計，提供頭肩頸強力支撐，背枕可後推40公分，讓沙發瞬間變成臥榻，底座設計較高，讓掃地機器人可以自由進出，消費者可以回到家就放鬆地躺在沙發上，一邊追劇一邊吃零食，沙發使用防潑水易去汙布料，不易髒也好清潔！

「微風沙發」符合人體工學，提供頭肩頸強力支撐，背枕可後推變成臥榻。 圖／海龜家居 提供

選擇障礙者的救星！家配師施展空間魔法此外，為了解決消費者在購買家具時常遇到的「選擇障礙」，「海龜家居」安排專業家配師駐點，在顧客挑選家具時給予沙發抱枕選配建議、地毯材質……等軟裝搭配建議，或協助顧客完成家具客製化選配、空間擺設規劃等，讓顧客彷彿擁有一位專屬設計師，為居家空間創造更多迷人的亮點。透過網路選購家具的朋友，也可預約家配師進行免費線上諮詢，發掘居家空間的各種可能性。

「海龜家居」現場有家配師給予顧客專業的搭配建議。 圖／海龜家居 提供

最美家居店，回家彷彿置身Villas親臨「海龜家居」賣場，可以汲取各式各樣的設計靈感，無論是雨林、海島風格，或是日系、紐約風格家居，都讓人眼睛為之一亮，好希望這就是我家！

簡單幾樣家具就能呈現雨林、海島風格，讓人回家彷彿置身Villas。 圖／海龜家居 提供

在悶了一整年之後，不妨趁機正視自己的生活空間，用小預算把家煥然一新，為自己創造一個療癒、樂活的私人綠洲。

Higreats home 海龜家居 門市地點：新北市新店區安業街1號5F聯絡電話：02-8666-2288台中館籌備中 | 403台中市西區館前路20號 預計6月份開幕，我們海龜家見！