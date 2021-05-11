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影／台鐵最美區間車第3編組今抵台 首次台中港卸船

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
最美區間車第三編組今抵台中港。圖／台鐵提供
最美區間車第三編組今抵台中港。圖／台鐵提供

有最美區間車美譽的EMU900型電聯車，今天迎接第三編組。台鐵局說，EMU900型今天首次在台中港卸船，試車完成後將投入營運。

台鐵說，新一代通勤電聯車EMU900型第一、二編組於去年10月24日抵台後，歷經長達半年以上的測試、調校以及嚴謹的試運轉測試後，已於今年3月29日正式取得第三方獨立驗證與認證公司(IV&V)—TÜV德國萊茵技術顧問，所核發安全營運證明，證明EMU900型電聯車相關性能均已符合契約規定安全營運要求。

台鐵說，EMU900型為台鐵史上第6代通勤電聯車，亦是首次引進「微笑頭燈」、「亮綠色腰身帶」、「好孕到專屬座位」、「最新直立式自行車架」、「室內LED燈隨環境自動調節」等多項創新服務設施之新穎列車，於4月1日在基隆車站辦理首航活動後，已定期行駛於基隆至苗栗區間，提供安全、可靠、舒適的通勤運輸服務，得到通勤族很高的評價。

台鐵說，EUM900型通勤電聯車採購金額為253.4億元，已於去年10月24日交車第一批2列共20輛，今天第3編組在台中港第4碼頭辦理卸船作業，將在試車完成後，加入營運車隊。

台鐵說，其餘500輛將分別於今年交車10列共100輛、明年年交車12列共120輛、後年年交車28列共280輛，全數列車預定於後年完成交車。後續台鐵將配合交車期程，逐年汰除舊車，達成車輛更新的計畫，進而提升整體服務品質與行車安全。

最美區間車第三編組今抵台中港。圖／台鐵提供
最美區間車第三編組今抵台中港。圖／台鐵提供
最美區間車第三編組今抵台中港。圖／台鐵提供
最美區間車第三編組今抵台中港。圖／台鐵提供

台鐵 基隆

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