光電綠能 農委會宣布4702公頃露天魚塭先行區優先推動

繼經濟部預告「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」明定，農地違章工廠取得特定工廠登記，劃設隔離綠帶、繳納回饋金後，全台3.8萬家非法工廠中，6000多家低汙染農地違章工廠就能就地合法後；農委會今天也宣布，為了達成2025年4GW的綠能發電目標，4702公頃較無社會及生態一律先行區露天魚塭優先推動；並盤點130場、229公頃室內養殖場架設屋頂行太陽能，提供優惠貸款。

經濟部的預告草案明定，違章工廠綁光電，是要配合2025年太陽能光電20GW的設置目標，農地違章工廠只要取得特定工廠登記後，提出用地計畫書申請土地及建築物合法，在2023年3月19日以前提出申請。

農委會今天舉行養殖漁業整合政策與具體措施規劃發布會，宣布六項短中長期措施，提升養殖漁業競爭力，其中行政院核定「養殖漁業振興計畫」「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體」2項中長程發展計畫經費近72億元，並再提出「養殖管理及輔導量能提升計畫」擬再向行政院爭取16億元。

在農委會所推出的政策中，4702公頃較無社會及生態一律先行區室外魚塭優先推動，由於露天魚塭只能裝設40%光電太陽能板，因此推估若漁民全都有意願，將會有1880.8公頃裝設光電；為了配合2025年太陽能光電20GW的設置目標，農委會負責的總綠電裝置容量為9.3GW，其中魚電占4GW，其他為地面、畜牧等等。

農委會副主委陳添壽表示，推行光電在農林漁牧部分，農金局有百億基金，其中有30億元留給綠能光電，現在提高為100億元貸款額度，每公頃設置光電從3000萬元貸款，提高到每公頃1.2億元，另外，漁業署的年度經費編了10場、每場500萬元，漁民反映不錯。

陳添壽表示，農委會跟內政部去套疊，排除大概套了11種生物敏感的範圍，先排除才有做養殖生產叫做先行區；另外在經濟部，一般的沒有在先行區裡面是由經濟部負責， 三部會去盤整，另外還有一塊就是環管問題、生態敏感、爭議區域。

農委會漁業署長張致盛表示，這4702公頃魚塭，屬於環境生態敏感的都先去除掉，沒有爭議的才列入光電先行區，由於光電不能零散設立，把涉敏感的區域，比如土地地主與承租戶意見不同的都優先排除，漁民有意願才設置。