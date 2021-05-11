快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋼鐵人「噴射背包」危害飛安 民航局建議檢方從重求刑

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
有民眾在台中拍下有人穿上「噴射背包」飛上天，宛如電影中的鋼鐵人。圖／截自抖音six_lin666
有民眾在台中拍下有人穿上「噴射背包」飛上天，宛如電影中的鋼鐵人。圖／截自抖音six_lin666

昨天有網友在社群軟體抖音上傳一段名為「新科技？」的影片，影片中一名身分不詳的人士疑背著「噴射背包」，在空中飛行，電影鋼鐵人的情節在生活中真實上演。對此，交通部民航局說，該案確定違法，且對飛安威脅極大，未來查獲將建議檢方求處重刑。

根據影片內容，有民眾在台中拍下，一排豪宅廣告上方有一「小黑點」，從畫面左邊飄到右邊，讓目擊者忍不住直呼，「我放大看真的是人耶！」影片在網路瘋傳後，有網友根據畫面中拍攝的廣告招牌，認出拍攝地點是在台中市北區崇德路、進化北路一帶，另外影片拍攝者也說，拍攝日期為5日下午。

民航局稍早表示，噴射背包為國外近年才研發的產品，尚未廣泛運用，國內目前列為航空器，持有與操作，均需依民航法規定進行。該種機器進口前，需先取得民航局與海關核准方可進口，飛行、操作前，需先取得民航局發給的適航證明；人員部分，需取得操作證與體檢證，活動的空域必須合法。

針對中部地區傳出有民眾違法操作「噴射背包」情況，民航局說，目前國內並無合法進口的噴射背包，民航局也未發出與此有關的適航證明與操作證，該案確定違法，民航局已著手調查，調查完成後，將移送檢方偵辦。也希望民眾有相關跡證，能提供民航局參考。

民航局表示，該案未來將依違反民航法第103、104條移送法辦，當事人可處以5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。民航局也強調，該類違法活動對飛安威脅極大，未來查獲將建議檢方求處重刑。

民航局 飛安

延伸閱讀

影／台中市有鋼鐵人飛行？影片瘋傳 警：未接獲報案

外籍航空組員檢疫漏洞 防疫雙標又甩鍋

諾富特破口 藍綠齊批政府踢皮球

立榮航空班機 爆胎迫降松機

相關新聞

藝文場館防疫升級 文化部：退換票免手續費補償票房損失

新冠肺炎疫情升溫，配合中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒標準及因應事項，文化部今宣布即日起至6月8日加強藝文場館防疫措施，...

高溫酷熱成「烤番薯」 高雄氣象站：可能延續一周

南部天氣酷熱，儼然成了一顆「烤番薯」，高雄市杉林區月眉氣象站今天下午1點50分觀測到氣溫高達38.4°C，高雄氣象站表示...

台南北寮今飆破39度 民眾直呼「好熱呀」

受到太平洋高壓的影響，再加上水氣較少，今天東南部、大台北盆地氣溫較高。根據氣象局測站的氣紀錄，截至今天下午1時55分止，...

台東篩檢血脂 肥胖學童比率高、正常體型學童卻較嚴重

台東縣去年為小學生篩檢，希望確認肥胖是否與高血脂有關，以便及早治療，卻發現肥胖學童所占比率雖較高，但正常體型學童症狀卻比...

端午連假國道疏運看過來 高公局：國五將實施高乘載

去年端午連假國旅爆發情況令不少人印象深刻，不過高公局表示，今年端午連假為6月12日至14日，為期3天的連假，剛好是各級學...

配合中央防疫！臺虎精釀「福虎祭」緊急喊卡！

台灣今日（5月11日）新增七例新冠肺炎本土個案，因應疫情逐步升溫，與雙北防疫政策，由臺虎精釀舉辦、原訂於新北雍和台北園區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。