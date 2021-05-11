鋼鐵人「噴射背包」危害飛安 民航局建議檢方從重求刑

昨天有網友在社群軟體抖音上傳一段名為「新科技？」的影片，影片中一名身分不詳的人士疑背著「噴射背包」，在空中飛行，電影鋼鐵人的情節在生活中真實上演。對此，交通部民航局說，該案確定違法，且對飛安威脅極大，未來查獲將建議檢方求處重刑。

根據影片內容，有民眾在台中拍下，一排豪宅廣告上方有一「小黑點」，從畫面左邊飄到右邊，讓目擊者忍不住直呼，「我放大看真的是人耶！」影片在網路瘋傳後，有網友根據畫面中拍攝的廣告招牌，認出拍攝地點是在台中市北區崇德路、進化北路一帶，另外影片拍攝者也說，拍攝日期為5日下午。

民航局稍早表示，噴射背包為國外近年才研發的產品，尚未廣泛運用，國內目前列為航空器，持有與操作，均需依民航法規定進行。該種機器進口前，需先取得民航局與海關核准方可進口，飛行、操作前，需先取得民航局發給的適航證明；人員部分，需取得操作證與體檢證，活動的空域必須合法。

針對中部地區傳出有民眾違法操作「噴射背包」情況，民航局說，目前國內並無合法進口的噴射背包，民航局也未發出與此有關的適航證明與操作證，該案確定違法，民航局已著手調查，調查完成後，將移送檢方偵辦。也希望民眾有相關跡證，能提供民航局參考。

民航局表示，該案未來將依違反民航法第103、104條移送法辦，當事人可處以5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。民航局也強調，該類違法活動對飛安威脅極大，未來查獲將建議檢方求處重刑。