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53歲婦人頭暈牙痛拔掉5顆牙 結果竟是腦內長「珍珠」

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
呂姓女子腦幹旁長出如珍珠般的「類上皮囊腫」，壓迫神經導致身體不適。圖經變色處理。記者莊祖銘／翻攝
呂姓女子腦幹旁長出如珍珠般的「類上皮囊腫」，壓迫神經導致身體不適。圖經變色處理。記者莊祖銘／翻攝

一名53歲婦人經常頭暈、頭痛，到醫院檢查後一切正常，不料接踵而來的牙痛讓她四處求助，「牙齒都快拔光了」，最後腦部檢查中才發現腦內長了如珍珠般的類上皮囊腫。

呂姓女子家住新北，原以為頭暈、頭痛只是單純婦女病，到鄰近醫院做腦波檢查一切正常，後續也沒多想，每次只要疼痛發作，就會喝黑咖啡緩解頭痛，但隨之而來又換成牙痛。

呂婦說，2年前開始牙痛，每次洗牙就疼痛難耐，醫生說可能是神經鈣化，她陸續共拔了5顆牙，但仍痛到不行，最後牙醫師建議抽牙齒神經，「牙齒都快被拔光」。

婦人輾轉又到神經內科看診，經核磁共振檢查後，判斷可能是水瘤，且腫瘤已壓到小腦及腦幹等生命中樞，醫生說明腫瘤位置特別，年紀相對大，使得手術風險增高。最後找到找到大林慈濟醫院神經外科醫師陳金城，經再次詳細檢查，確認腫瘤為「類上皮囊腫」，後續安排住院手術。

陳金城說，病人腦內的類上皮囊腫約4公分，這種瘤在胚胎發育過程中產生，多數為良性，生長緩慢，早期無明顯症狀，但腫瘤生長到一定體積後，壓迫神經就會出現不適感。

因婦人腫瘤長在腦幹旁，第四腦室位置，且這個腫瘤會沿著神經孔鑽到三叉神經位置，到第七條顏面神經位置，出現症狀包括牙齒痛、臉麻、流口水、頭痛、頭暈、吞嚥困難等，若不手術切除恐有生命危險。

陳金城指出，手術中進入腦部生命中樞腦幹附近，即看到數顆宛如珍珠般閃閃發亮的腫瘤，其柔軟且完全無血管分佈，手術並不困難，只要將珍珠瘤的觸角深入腦部每一間隙，小心完全切除即可。

腦部的類上皮囊腫為良性瘤，且可以完全被切除及保留所有腦組織與腦神經，因此癒後良好，呼籲民眾應把握黃金治療時間。

呂姓女子腦幹旁長出如珍珠般的「類上皮囊腫」，壓迫神經導致身體不適。圖經變色處理。記者莊祖銘／翻攝
呂姓女子腦幹旁長出如珍珠般的「類上皮囊腫」，壓迫神經導致身體不適。圖經變色處理。記者莊祖銘／翻攝

腫瘤 手術 牙齒

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