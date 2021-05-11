鑿井解渴後遺症？學者：這些地方地下水位 創21年最低

久旱不雨，水情吃緊，水利署在部分縣市陸續鑿井取水，但中央大學土木工程學系特聘教授吳瑞賢指出，去年雨水補注不足，部分地區地下已低於歷年水位，像屏東高樹地區的地下水位創下21年來最低，提醒每一口井都必須長期管理、觀測，避免超抽地下水導致地層下陷。

吳瑞賢表示，地下水水位會因為使用以及降雨的補注量，出現乾濕兩季以及高低之間的水位變化，如果出水量符合安全值，基本上不會產生立即危險，但因為去年降雨量偏少，未能補注地下水，像是屏東高樹、高雄吉洋、屏東新南等地區的地下水位已創下21年最低。

吳瑞賢指出，水井開鑿深度如果位於30至50公尺間，對於地層下陷基本上沒有太大影響，但若是開鑿深度大於50公尺的深水井，超抽或長時間使用就可能會造成地層下陷的問題。