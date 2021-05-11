聽新聞
test
0:00 / 0:00
鑿井解渴後遺症？學者：這些地方地下水位 創21年最低
久旱不雨，水情吃緊，水利署在部分縣市陸續鑿井取水，但中央大學土木工程學系特聘教授吳瑞賢指出，去年雨水補注不足，部分地區地下已低於歷年水位，像屏東高樹地區的地下水位創下21年來最低，提醒每一口井都必須長期管理、觀測，避免超抽地下水導致地層下陷。
吳瑞賢表示，地下水水位會因為使用以及降雨的補注量，出現乾濕兩季以及高低之間的水位變化，如果出水量符合安全值，基本上不會產生立即危險，但因為去年降雨量偏少，未能補注地下水，像是屏東高樹、高雄吉洋、屏東新南等地區的地下水位已創下21年最低。
吳瑞賢指出，水井開鑿深度如果位於30至50公尺間，對於地層下陷基本上沒有太大影響，但若是開鑿深度大於50公尺的深水井，超抽或長時間使用就可能會造成地層下陷的問題。
吳瑞賢表示，民眾不必過度擔心，只要水井獲得雨水補注後，水位還是會自動提升，但不論水利署或是各縣市自行開鑿的水井，今後都要加以管理監測，透過專業的工程以及科學方法評估，確保使用量不會影響環境，以及地下水有沒有回復到先前水位，了解地下水位恢復的能力，才能永續使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言