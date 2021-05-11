疫情效應去年兒虐通報案量增12％ 經濟因素占最大宗

「今年開始重大案件愈來愈多。」高雄長庚統計一年平均重大兒虐案例為10件，今年從1月至5月已有7例重大兒虐事件，其中1例死亡。

衛福部保護司統計2019年與2020年的兒虐通報，從7萬3973件增加至8萬3108件，成長12％。原因以經濟因素為最大宗，保護司司長張秀鴛表示，目前確實有看到此趨勢，除了結合兒保醫療中心，也將增加防暴宣講師，擴大進入社區，加強宣導預防暴力事項，降低兒虐事件發生。

衛福部統計兒虐通報案件數，2018年為5萬9915件、2019年為7萬3973件、2020年為8萬3108件，2019年到2020年成長12％。這些通報案件中，性暴力（家內、家外）占30.14％、身體暴力（生理、心理）或不當管教24.9％、疏忽照顧9.43％。

台大兒童醫院兒少保護醫療中心主任呂立表示，通報案件數與實際兒虐數仍相差一段距離，數據仍是被低估的，相信2021年的兒虐通報數會再度成長。

呂立表示，多數的兒虐家庭多是弱勢家庭，經濟困頓也不曉得該怎麼求助，滿腹的壓力無處宣洩，孩子就成為最無辜的受氣包，加上過去家庭結構是大家庭，現在則是以小家庭為主，壓力的承擔愈來愈集中在個人身上，也不曉得該如何求助，兒虐案例中有一部分是弒子輕生的型態，若這些家庭能及早對外呼救，以現在的社會資源來說，是能即時給予協助的，就壞在這些家庭未能及早自覺，讓援手也無法伸入幫忙。

高雄長庚兒童神經科醫師徐美欣說，這兩年在臨床看見的兒虐事件，不僅增加還更為嚴重。過去平均一年約有10件重大兒虐事件，但今年從1到5月就多達7件重大兒虐事件，且其中一件為死亡案例。送到醫院的案例，多數都是「小小孩」，兒虐的型態多以「腦傷」出現，這些案例在第一次就診時，幾乎都難以確定與察覺。

像有位媽媽帶著6個月大的孩子到急診就醫，頭部輕微出血，媽媽說是孩子從餐桌椅跌落所至，由於孩子身體並未有其他外傷，頭部傷勢也符合媽媽所言，判定後續追蹤即可。但後續卻發現孩子右手骨折，且有新舊骨折的傷痕，媽媽說是早療復健時折傷，醫療團隊警覺有異，之後孩子再因頭部瘀青就醫，確認是兒虐，才緊急將孩子安置。

高雄長庚兒少保社工許晏寧表示，防治兒虐題必須多方合作，醫院能觀察更多不同面向，如上述案例，若未能發現孩子有新舊骨折，也沒辦法提高醫療人員警訊，醫院社工單位則結合社政即時向社會局通報。她說，許多家長面對社工家訪時，都極度配合，很難在第一時間察覺有異，醫療與社政結合，將能更有效找出問題。

張秀鴛表示，衛福部從107年7月起在6大分區成立7家兒保醫療中心，今年將擴增至10家，該醫療中心的功能是結合社政、檢警單位的合作機制，而衛福部今年也推動多項兒童醫療服務，如幼兒專責醫師制度等，今年衛福部將進一步強化兒虐前端風險因子的預防措施，提供創傷知情服務專案、親職衛教或親職指導服務，協助受虐兒少及其家庭復原，降低兒少受虐事件。