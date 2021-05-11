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老翁食不下嚥日漸虛弱 發現食道塞大香菇

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
胃腸肝膽科醫師吳治軒提醒民眾，家中如果有年紀大的長者，建議備食時就將食物切碎或煮爛，以免長者食用時出現堵塞食道的情況。記者巫鴻瑋／翻攝
胃腸肝膽科醫師吳治軒提醒民眾，家中如果有年紀大的長者，建議備食時就將食物切碎或煮爛，以免長者食用時出現堵塞食道的情況。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣一名七旬老翁日前發現自己「什麼都吃不下」，心想身體出了狀況，馬上就到診所就醫，以為是老了消化不良卻怎麼吃藥都沒有康復，直到轉往大醫院就醫，醫師才透過內視鏡赫然發現問題所在，老翁食道竟遭數朵大香菇堵塞，經取出才讓老翁鬆了一口氣。

據了解，這名76歲的老翁因為年紀大、牙齒不好，所以變得習慣將食物隨便咀嚼後便一口吞，沒想到前一陣子他在吃炒香菇時，又照例沒有細嚼慢嚥，直接就囫圇吞棗般將香菇送入胃中，沒想到這些香菇卻沒有進到胃裡，反而通通卡在食道當中。

老翁之後幾天發現自己不管吃什麼都無法下嚥，只覺得自己身體怪怪的，但又不像腸胃不舒服，便自行前往診所開消化不良的藥物，但一連幾天都沒有好轉，反而因為好幾天食不下嚥，讓身體無法正常攝取養分，導致體力越來越差。

終於老翁覺得不對勁，先前往急診，但都無法查出病因，後轉由台北榮總新竹分院的胃腸肝膽科醫師吳治軒診治，醫師用胃鏡一檢查，赫然發現老翁的食道裡有好幾朵幾乎完整的大香菇，顯然根本沒有咬碎就吞入肚中，才會卡住。

吳治軒醫師表示，他利用內視鏡費了一番功夫，才終於將老翁食道內的好幾朵香菇全部取出，頓時讓老翁鬆了一口氣，又可以正常吃東西了。

吳治軒醫師就提醒，消化道有些地方本來就比較狹窄，例如食道進入胃的地方就容易卡住較大塊沒有咬碎的食物，建議不管年紀老幼，平時都要細嚼慢嚥，尤其是家中有年紀較大的長者，在飲食方面應特別小心，可將食物切碎或煮爛，以免因長者咀嚼功能差，引起腸胃方面的問題，而如果一旦出現腹痛、嘔吐現象，就要立即就醫，以免延誤病情。

醫師 新竹

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