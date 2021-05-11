戴氧氣面罩近半數耳痛損傷 北榮研發「金惜皮專用帶」

許多肺炎、肺癌、慢性阻塞性肺病，以及肺結核等患者在住院時，需配戴氧氣面罩治療，因固定面罩的鬆緊帶壓力點集中在耳廓上方皮膚，常造成壓力性損傷。台北榮總護理長蘇瑞源研發「金惜皮氧氣面罩專用帶」，改良一般氧氣面罩鬆緊帶太細、太緊，避免造成耳部上方皮膚壓力性損傷，更在去年取得我國專利。

北榮胸腔科病房統計，民國108年到109年間，在39件非侵入性用氧相關壓力性損傷案例中，有20件與一般氧氣面罩有關，且發生部位都是在耳廓上方佔51％，為胸腔科病房主要壓力性損傷來源。

蘇瑞源說，「金惜皮氧氣面罩專用帶」搭配原來的氧氣面罩使用，可有效預防壓力性損傷發生，減少壓損傷口換藥成本，以及護理工時人力成本，更避免延長住院天數，每日估計可減少健保支出約新台幣2200元。

北榮胸腔內科病房找來11位使用一般氧氣面罩，且一天大於8小時以上的病患，３個月試用結果發現，使用氧氣面罩的壓力性損傷發生率，由0.055%降到0，甚至累計91天零壓力性損傷；且調查21位病人及家屬、35位護理人員，使用滿意度高達100%。

院方表示，截至110年2月胸腔科病房已有38名病人使用，均無醫源性壓力性損傷發生，胸腔科三個病房109年8月起至110年2月，平均醫源性壓力性損傷發生率為0.06%，其中有4個月均為零壓損。