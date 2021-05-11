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開1刀救1人反毒能救更多家庭 義大院長當反毒大使

聯合報 / 記者林保光／即時報導
義大醫院院長杜元坤（中）受邀擔任高雄市反毒大使。圖／高雄市毒防局提供
義大醫院院長杜元坤（中）受邀擔任高雄市反毒大使。圖／高雄市毒防局提供

高雄市毒品防制局認為毒品防制與醫療密不可分，繼「高校女神」許維芳之後，5月邀請高雄市義大醫院院長杜元坤，擔任反毒大使。杜元坤是神經顯微重建手術權威，認為開1台刀救1人，但投入毒品防制工作，卻能救很多家庭、很多人，受邀時一口就答應 。

高雄市毒防局長林瑩蓉感謝杜元坤為毒品防制發聲，認為毒品防制與醫療工作密不可分，不僅後端戒癮須仰賴醫療合作，預防藥癮初犯及降低再犯，也需醫療體系協助，借重杜院長在醫療領域的卓越貢獻及社會影響力，希望拒絕毒品可以更普及大眾，防患未然。

毒防局表示，義大醫院院長杜元坤在2019年獲「醫療奉獻獎」，在神經顯微重建手術，自創「杜氏刀法」享譽國際，獲喻「上帝派來的天使」、「候鳥醫師」等稱號，更曾捐高薪救助弱勢。

杜元坤獲邀當反毒大使，一口就答應，還告訴林瑩蓉，「我們一起合作來救社會」。

杜元坤說，曾有病人毒癮發作而影響醫療療程，醫師處理上也更難；開1台刀救1人，但毒品防制工作卻可以救很多人、很多家庭，他覺得很有意義且很重要，尤其高雄市有全國唯一的毒品防制局，醫療院所都願與毒防局合作，協助與解決毒品危害問題。

義大醫院院長杜元坤（中）受邀擔任高雄市反毒大使。圖／高雄市毒防局提供
義大醫院院長杜元坤（中）受邀擔任高雄市反毒大使。圖／高雄市毒防局提供

毒品 高雄市

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