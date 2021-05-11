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不當工作型態嚴重影響性功能與泌尿系統 奇美醫籲留意

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
奇美泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，強調不當的工作型態常嚴重影響男性功能健康與伴侶幸福。記者周宗禎／攝影
奇美泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，強調不當的工作型態常嚴重影響男性功能健康與伴侶幸福。記者周宗禎／攝影

奇美醫學中心今天舉辦泌尿科個案說明會，強調不當的工作型態常嚴重影響「男性功能健康與伴侶幸福」，甚至引發慢性攝護腺發炎、睪固酮低下、排尿障礙等病症與家庭失和，醫師提醒「從熟男老闆到科學園區熱血青年都需注意」。

奇美泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，案例歲42歲張先生解尿不順且勃起功能變差就診，經謝系列檢查發現攝護腺慢性發炎、血管性勃起功能障礙，睪固酮也低下。原來張先生在高壓力環境工作，且需輪班長期睡眠品質不佳，工作表現及日常活力都受影響。

經藥物及低能量震波治療、提醒生活及工作需注意的小細節後，問題才漸改善。

奇美泌尿外科發現，睪固酮低下症候群或性功能障礙的男性病人，有高比例在高壓力環境下工作，其中不少輪班或夜班等非正常上班時段。另不少人因在無塵室等地工作無法規律解尿、長期憋尿造成頻尿、急尿、尿不乾淨等排尿障礙。

謝昆霖說，許多人到一定年齡才開始出問題，應重視工作型態及可能造成健康危害，隨著高科技產業發展，也產生許多相關職業病。常遇到青中年男性甚至女性長期頻尿、急尿、夜尿，檢查問診發現是長期工作型態造成的慢性影響。

他說，男性當然要注意攝護腺肥大，然而有些病人會陰及下腹部常反覆疼痛，痛感加劇時會急著解尿，則可能是「慢性攝護腺發炎或骨盆腔慢性疼痛症候群」。治療須先改變生活型態，避免久坐或減少生活壓力並搭配藥物治療，若無法緩解或極度疼痛，二線物理治療例如磁波椅、低能量體外震波都可能改善。

時常輪班或長期夜班、壓力大、久坐的警、消、保全、科技廠及客貨運、計程車等工作易致睡眠異常，研究顯示常造成男性睪固酮低下及性功能障礙、工作能力下降、易疲憊產生勞動傷害。

奇美泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，強調不當的工作型態常嚴重影響男性功能健康與伴侶幸福。記者周宗禎／攝影
奇美泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，強調不當的工作型態常嚴重影響男性功能健康與伴侶幸福。記者周宗禎／攝影

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