支持澎湖龍門淨灘！琉園義賣明信片 所得支持海廢歸零

環境永續發展，是我們一直得要面對的課題，而在澎湖的龍門社區，受到洋流的影響，始終有著來自全球各地的海洋廢棄物，而在洪瑞達村長的帶領下，4年來不停清理與淨灘，希望能讓海廢歸零。琉璃品牌琉園，今年3月發表以澎湖為名的作品「滿載而歸」，親自走訪澎湖，對於龍門社區的淨灘舉動，推出實際的支援，與風景畫家陳梅芬，共同合作推出「公益聯名明信片」套組，每套義賣價300元，義賣所得捐贈龍門社區，即日起在琉園官網或全台21家門市均可購買。

龍門社區的海廢料，曾經一度堆積高達腰部，而該淨灘活動得一直持續下去，村長洪瑞達成立「紅螞蟻千歲團」，每天持續淨灘，並將海廢分類再利用，創作成文創商品販售，也成為裝置藝術的地標。