曾遭家人反彈 創世護理師李幸蓉堅持照顧植物人18年

明天是國際護師節，創世基金會台南安養院資深護理師李幸蓉照顧植物人已有18年，她說，一開始家人不捨她要替植物人把屎把尿，但因她認為「安養植物人也是安定一個家庭」，堅持服務下去，才逐漸獲得家人支持一路至今。

創世台南安養院目前安養約800名植物人，免費提供2000多名植物人家庭到宅服務。李幸蓉說，護理師的工作不僅將專業照顧技巧，傳授給毫無照顧經驗的家屬，改善植物人生活品質，也讓她感覺自己是植物人在這條艱困的照護路上「唯一的依靠」。

李幸蓉表示，讓她印象最深刻的照護經驗，10年前有一院民因車禍而臥床，入院前骨瘦如柴、雙頰凹陷，不僅罹患疥瘡，身上還有多處因營養不良產生的傷口；入院後該患者受到良好照顧，竟然甦醒，加上積極照顧復健，還能簡單對話，看見個案的改變讓她感動不已，「他轉出去復健機構的時候，我們都覺得很捨不得！」

李幸蓉說，擔任到宅護理師時挑戰很大，因為每位家屬會問的問題都不一樣，讓她更有動力看書進修，她說「有能力讓別人依賴，也是一個福氣」。