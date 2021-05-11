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【重磅快評】梅雨鋒面又過站不停？

聯合報 / 主筆室
今年梅雨不同異於常年，大陸華南水氣嚴重不足，不只台灣，連大陸福建、兩廣甚至雲貴都有少雨、缺水之苦。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」
今年梅雨不同異於常年，大陸華南水氣嚴重不足，不只台灣，連大陸福建、兩廣甚至雲貴都有少雨、缺水之苦。圖／取自臉書粉專「氣象達人彭啟明」

去年空梅、颱風不來創下極端氣候的紀錄；今年開春伊始，民眾就陷入忐忑，會不會重演去年讓大家受不了的天氣？很不幸，度過五十多天「春雨貴如油」的無雨春天，接下來渴盼梅雨季能表現正常，有些雨水滋潤乾枯的大地；很糟糕，迄今重演空梅的證據愈發顯著，梅雨季真的略掉台灣，夏天苦日子有得瞧。

常態上國人以節氣「立夏」作為梅雨季的起始；鋒面在台灣滯留，頻頻出現的對流雲系，帶給台灣豐沛降雨；之後，梅雨鋒面自長江流域慢慢北抬，國曆七月後移至朝鮮半島、日本，結束今年梅雨季。不過這只是預期，今年梅雨不同異於常年，大陸華南水氣嚴重不足，福建、兩廣甚至雲貴都有少雨、缺水之苦，乾旱的程度，不下於台灣立夏前。

今年春天老天爺確實不按我們認定的牌理出牌，連續五十多天西台灣農耕需水急切的降雨，不是滴水不下，就是降在不缺水的台灣頭；眼看著水庫輪流見底，庫底改以大草原見人，官員祈雨戲碼不斷，但老天爺沒有回應。

終於等到節氣〈國曆〉五月五立夏，老天爺按了降雨門鈴，缺水的西台灣降了雨，民眾、官員欣喜若狂，感謝神明愛民若渴；糟糕的是，離「甘霖」差得遠，至多僅只是「乾霖」，灑灑水罷了。氣象局統計，從頭到尾不到三十小時的那一波降雨，竟然下得最多的是北台灣，西部平原雨量都是個位數。

立夏過去，氣象觀測梅雨鋒面已掠過台灣，過站不停的直奔長江下游、中緯太平洋；沒有前例顯示梅雨鋒面會掉頭，再回來澆灌台灣，等於早早宣布今年極可能空梅；氣象局不死心，雖然往後十來天預測都是酷熱無雨，但還是期盼五月下旬、六月上旬有降雨的機會，只是不太抱希望。

不只降雨無望，超強的太平洋高壓讓台灣改以吹南風為風場主調，立夏隔兩天，台南南化、北寮、玉井竟然測到39.6攝氏度高溫，高屏一帶背風面因為沉降，各地都是38度高溫，五月上旬這個溫度，真是嚇人。

地方官、中央大員頓時從謝謝老天爺「普降甘霖」的神壇跌回世間，趕緊回到找水、調水的短線應急努力，盡量不要延長「停二供五」苦人民的日子，問題是水資源管理是長期工作，擦粉的表面工作不管用的。看樣子，今年酷熱、乾旱要比去年難過。

梅雨 立夏 氣象局

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