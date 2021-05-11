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今年無風無雨龍眼蜜大豐收 蜂農怨價格混亂真假蜜難辨
南部龍眼花蜜因今年花期無風無雨、收成是去年4倍以上，尤其台南市，有養蜂人家今年的收成「比過去3年加起來還多」；養蜂戶估計，今年每箱可以收成40到50台斤，產地價每台斤250元到300元。
台南市政府農業局長謝耀清指出，台南養蜂人口近來年年成長，已居全台之冠，產銷班已有18班，班員200多人，台南龍眼種植面積、龍眼花蜜產量都是全台第一。龍眼種植面積3768公頃、年產量2萬4344公噸，因蜜源充足，台南市養蜂產業相當興盛，農業局預計七月將舉辦龍眼蜜評鑒比賽協助行銷。
雖然今年龍眼花蜜收成不錯，但是市場行情卻空前混亂，養蜂協會前理事長江順良指出，同樣標榜龍眼花蜜，多數專業養蜂業者堅持賣一斤300、有人因產量過剩打八折，卻也有砍掉3分之一價格賣一斤200元甚至更低，遭質疑混入低價進口工業蜜。
江順良養蜂數十年，提供民眾辨別真假蜂蜜的簡單方法，一是瓶內泡水後用力搖晃，如果泡沫很快就消散的，肯定不純甚至是假蜂蜜，另外如果透光度超好甚至清清如水，也一定有問題；呼籲民眾直接找當地養蜂人買。
全國國產蜂蜜評鑑特等獎得主、養蜂20多年的蜂農田偉志說，現在有不肖業者用起雲劑讓假蜂蜜產生細泡沫，已較難辨別；今年的蜂蜜價格、品質因產量提升、加上進口蜜大增而混亂不堪、良莠不齊；現在消費者重視食品安全，政府正在推廣國產蜂蜜產銷履歷驗證，他也是極少數通過驗證的專業個體戶，蜂蜜來源清楚，他不想削價競爭，除了供應老客戶，目前只在永康農會買得到。
想直接向專業蜂農買龍眼蜂蜜的民眾，可聯繫玉井區江順良0952935292或六甲區田偉志0982813918、歸仁區羅元澤0981290217。
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