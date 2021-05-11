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「媽祖提醒我！」婦人進香途中頭暈 查出子宮長2肌瘤
「我想是媽祖要我趕快就醫，也讓我找到好醫師，才可以順利恢復健康。」48歲許姓婦人每年都參加白沙屯媽進香活動，今年回程途中她突然感到頭暈、腹痛且無法排尿，同行友人送她到醫院，插尿管治療後仍未改善，因此決定轉至大千綜合醫院急診，後查出有肌瘤，經全子宮切除術後，康復出院。
大千綜合醫院醫療副院長及婦科主任林敬旺表示，病患近4個月來，每次生理期時經血量都非常多，因此常發生頭暈、貧血情形，她原想今年參加進香後再到醫院檢查，沒想到竟在途中發生肌瘤掉落壓迫膀胱的情形，抽血檢驗顯示她血色素只有5（正常值為12到16），醫師緊急會診婦產科，檢查發現她的子宮裡有顆近20公分肌瘤，另外還有一顆約10公分肌瘤往下掉落壓迫膀胱。
討論後，婦人決定接受全子宮切除術，術後狀況良好，她直呼「應該是媽祖提醒我要注意身體健康！」
林敬旺指出，子宮肌瘤是女性常見疾病，若能及早發現，大部分可用藥物控制及定期追蹤，並不需開刀；如肌瘤長太大時，容易出現經血量過多、經期拉長而導致貧血，也可能壓迫到膀胱或直腸造成頻尿、排尿不易或便秘。當子宮肌瘤過大造成嚴重症狀時，建議接受手術切除。想保留生育能力的婦女，可接受肌瘤切除手術，但仍需定期追蹤是否復發；已無生育規畫的婦女可選擇全子宮切除術，徹底解決子宮肌瘤問題。
他表示，通常肌瘤長到6至8公分以上就會有明顯症狀，病患2顆肌瘤合計長到近30公分，貧血到差點暈倒才就醫實在讓人驚訝。子宮肌瘤雖多為良性，但嚴重時仍會影響日常生活及造成貧血、不孕等問題，因此如出現不正常出血、腹痛、頻尿、無法排尿或便秘等問題，一定要盡早就醫切勿輕忽。
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