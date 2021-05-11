終身輸血排鐵不能吃牛肉菠菜 他定期治療過正常人生活

台中37歲王姓男手在8個月大時確診為重度乙型地中海貧血，終身要接受定期輸血和排鐵劑治療，不能吃含鐵質高的食物如肝臟類、牛肉、菠菜等，14歲因脾臟腫大切除，雖因病情飽受折磨，但他聽從醫囑規律回診追蹤治療，生活日常與常人無異。

亞洲大學附屬醫院兒科部顧問醫師彭慶添說，地中海貧血中重度屬於慢性疾病，可能出現嚴重貧血、黃疸、肝脾腫大、骨骼變形、發育遲緩等，需一輩子接受定期輸血和排鐵劑治療。部分患者於青少年期前接受骨髓移植，有機會根治。

彭慶添建議，地中海貧血中重度患者也不需要氣餒，目前傳統療法加上精準現代醫療已非常進步，只要好好遵照專科醫師醫囑，也能和正常人一樣享有良好生活品質。

彭慶添說明，王姓男子因罹患重度乙型地中海貧血，因慢性貧血會造成脾臟腫大，故於14歲時接受脾臟切除手術，此外，患者的代償性造血增加，間接造成鐵質吸收增加及長期紅血球輸注，容易溶血造成鐵質沉積在重要器官，每3個月要抽血追蹤鐵蛋白，每年則需回醫院安排腹部、心臟超音波與核磁共振等檢查，相當辛苦。

彭慶添介紹，孕婦接受產前檢查篩檢地中海型貧血，可提早診斷胎兒是否為重型患者。另外，寶寶於3到6個月大時，正好是胎兒血色素轉換為成人血色素的過程，若寶寶經常臉色蒼白，就須注意是否為乙型地中海貧血所致。地中海貧血是一種隱性的先天性遺傳疾病，由於患者先天紅血球結構異常，導致脆弱且容易破裂，攜氧功能亦不足，輕度患者並不影響生活。

彭慶添說明，中重度患者則需要接受輸血及排鐵等治療，適當補充葉酸及維生素，有助於維持健康，應避免過量攝取含鐵質高的食物，如肝臟類、牛肉、菠菜、櫻桃等。