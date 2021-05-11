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電動車起火自燃頻傳 消防局提供建議籲民眾小心

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
電動車起火自燃頻傳。圖／台南市消防局提供
電動車起火自燃頻傳。圖／台南市消防局提供

電動汽機車日增，自燃起火頻傳。台南市消防局上午表示，永康區日前又發生電動自燃火燒車事件，呼籲有電動車輛的民眾要多留意。

這起火燒車事件發生時，車主在1樓客廳看電視，聽到相鄰車庫發出異常聲音，還竄出濃煙及火舌，才知道停放車庫的電動車起火。

消防局火災調查科科員吳金俊說，電動車種類包含電動自行車、電動機車、電動汽車及電動貨車等，電力來源大多鋰電池組，由許多小顆鋰電池並聯成1顆電池組，供電給馬達驅動輪胎行駛，但經常傳出電動車火燒車事件，得小心謹慎防範。

吳金俊說，鋰電池火災最好的滅火方式是以水持續降溫、直到化學反應完畢，並移除鄰近可燃物，如研判無法自行滅火，就儘速避難逃生。

電動車引起火災原因大多都與鋰電池組、其電源組裝配線有關，鋰電池組內部短路、外部短路或安全裝置失效，未作動斷電，持續過度充電等因素都可能起火，因相關案例一再發生，消防局建議多加留心，降低火災風險。

消防局建議民眾選購有合格標章電動自行車，使用前詳閱產品說明書，並依照說明書登載事項使用或維護。停放處應儘量避免陽光直射或高溫，且周遭應避免放置、囤積可燃、易燃物。

充電完成拔除充電插頭，以避免安全裝置故障失效發生過充而火燒車。

另一旦發現鋰電池組有膨脹、變形或異常高溫時，要連絡原廠檢修，避免騎乘，必要時將車移至空曠處。勿改造、變造電動自行車增速或提升馬力，依據原廠手冊使用、保養，才能降低火災風險。

電動車電池組起火自燃頻傳。圖／台南市消防局提供
電動車電池組起火自燃頻傳。圖／台南市消防局提供
電動車起火自燃頻傳。圖／台南市消防局提供
電動車起火自燃頻傳。圖／台南市消防局提供

電動自行車 火災 火燒車

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