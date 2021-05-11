快訊

評／群聚、官僚...疫苗製造大國印度，救得了自己嗎？

松山之亂偵結！前所長、巡佐獲緩起訴 10名黑衣人僅起訴1人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中疑現鋼鐵人「噴射背包」飛上天 民航局：最重判5年

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
有民眾在台中拍下有人穿上「噴射背包」飛上天，宛如電影中的鋼鐵人。圖／截自抖音six_lin666
有民眾在台中拍下有人穿上「噴射背包」飛上天，宛如電影中的鋼鐵人。圖／截自抖音six_lin666

新科技？根據網路影片顯示，疑有民眾在台中拍到有人穿上「噴射背包」飛上天，電影鋼鐵人的情節在生活中真實上演。對此，交通部民航局表示，由於該機器目前台灣沒有開放進口，確定違法，將介入調查，最高可處5年有期徒刑、新台幣100萬元罰金。

根據影片內容，有民眾在台中拍下，一排豪宅廣告上方有一「小黑點」，從畫面左邊飄到右邊，讓目擊者忍不住直呼，「我放大看真的是人耶！」對此，民航局說，該舉已經違法，已經派人去查。

俗稱的「噴射背包」屬航空器，進口必須經民航局與海關核准，飛行、操作前，人員需取得操作證及體檢證、機器需有適航證、空域必須申請核准。民航局說，如有違反上述規定，會移送檢方偵辦，操作者可依違反民航法第103、104條，處以5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

民航局 海關 鋼鐵人

延伸閱讀

醫療院所違法推療程最高處25萬 北市34家罰178萬

燁聯大火違反職安法 林欽榮：危害沒擴大不幸中大幸

燁聯火警案如違空汙法 最高可罰到500萬

小港天坑擊落騎士判賠649萬 工業局責任推廠商結果輸了

相關新聞

38度極端高溫！台南、高雄等6縣市高溫特報 吳德榮：本周炎如盛夏

天氣晴朗炎熱，氣象局表示，今中午前後臺南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣近山區或河谷...

IG網美潮拍新熱點 塗鴉彩繪牆潮玩酒吧醉迷人

位於南屯區捷運G12豐樂公園站旁的「台中豐邑Moxy酒店」，為台灣首家「萬豪集團」旗下潮牌Moxy酒店，自試營運以來，強烈視覺風格極具創意，儼然已成為網美打卡酒店，現在有更多精采的塗鴉彩繪藝術牆，加上頂樓18樓Rooftop Bar XOXO，相信又成為IG網美族朝聖的新熱點。

水鬼遇到乾旱會「魂飛魄散嗎？」民俗專家解惑：祂們不一定在水裡

台灣面臨50年來最嚴重的乾旱，水庫乾枯見底，缺水問題仍然存在。有民眾好奇問，現在溪、瀑布、水庫、河川都幾乎沒水了，「水鬼如果遇到旱災會怎麼樣？」，是否會被太陽曬的「魂飛魄散」？民俗專家解釋，水鬼不只會出現在水裡，如果盤據處乾了，有可能轉往其他陰涼處。

台灣漫畫已死？創作者談CCC編輯部解散

《Creative Comic Collection 創作集》（下稱《CCC創作集》）編輯部裁撤事件，從2021年3月5日以來的社群網站噗浪爆料，創作者私下陸續收到「連載腰斬」（工作契約終止）訊息，演變至4月底《CCC創作集》編輯部公告編輯部解散。這兩個月以來，關切台灣漫畫的各界人士各持立場發言討論，亦有學者、出版者與文化觀察者的長篇論述刊登於網路媒體，但具有合作關係的創作者，卻相對無正式論述面世。

終身輸血排鐵不能吃牛肉菠菜 他定期治療過正常人生活

台中37歲王姓男手在8個月大時確診為重度乙型地中海貧血，終身要接受定期輸血和排鐵劑治療，不能吃含鐵質高的食物如肝臟類、牛...

旱災求生！乾濕交替的灌溉模式種稻 可省水三成

台灣今年缺水嚴重，各地面臨乾旱威脅，十分仰賴水資源的稻作產業首當其衝，為有效平衡農業用水與勞動力需求，農業試驗所與中興大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。