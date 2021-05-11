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影／台中疑現鋼鐵人「噴射背包」飛上天 民航局：最重判5年
新科技？根據網路影片顯示，疑有民眾在台中拍到有人穿上「噴射背包」飛上天，電影鋼鐵人的情節在生活中真實上演。對此，交通部民航局表示，由於該機器目前台灣沒有開放進口，確定違法，將介入調查，最高可處5年有期徒刑、新台幣100萬元罰金。
根據影片內容，有民眾在台中拍下，一排豪宅廣告上方有一「小黑點」，從畫面左邊飄到右邊，讓目擊者忍不住直呼，「我放大看真的是人耶！」對此，民航局說，該舉已經違法，已經派人去查。
俗稱的「噴射背包」屬航空器，進口必須經民航局與海關核准，飛行、操作前，人員需取得操作證及體檢證、機器需有適航證、空域必須申請核准。民航局說，如有違反上述規定，會移送檢方偵辦，操作者可依違反民航法第103、104條，處以5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。
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