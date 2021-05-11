水鬼遇到乾旱會「魂飛魄散嗎？」民俗專家解惑：祂們不一定在水裡

台灣面臨50年來最嚴重的乾旱，水庫乾枯見底，缺水問題仍然存在。有民眾好奇問，現在溪、瀑布、水庫、河川都幾乎沒水了，「水鬼如果遇到旱災會怎麼樣？」，是否會被太陽曬的「魂飛魄散」？民俗專家解釋，水鬼不只會出現在水裡，如果盤據處乾了，有可能轉往其他陰涼處。

網友在臉書「爆系知識家」發文詢問，他表示自己一直在想一個問題，面對乾旱，現在的溪、瀑布、水庫、河川都幾乎沒水了，「水鬼如果遇到旱災會怎麼樣？」，他好奇水鬼會從此得到解脫，還是會繼續待在沒有水的水底，等待抓交替。

他也好奇，水鬼是否會因為沒有水，破除水域的結界，得到重生，或著是逃不出水域，被太陽曬得魂飛魄散，因為水本身就屬陰，在沒有水的情況下，又被太陽直曬，「真的無法想像，請各位高手解惑」。

根據「Ettoday」報導，民俗專家李寶全對此表示，一般民眾認為水鬼是在水中不幸溺斃過世之人的魂魄，祂們被三度空間絆住，會需要以「抓交替」的方式離開，不過水鬼不一定會在水裡，通常也會在有積水的陰暗陰涼處，等待機會，一但所盤據的水域乾枯，祂們也會轉往樹叢、涵洞、箱涵，以免被陽光照射魂飛魄散，消失陰陽兩界。

內政部呼籲，民眾從事水域遊憩活動時，務必確實掌握自身能力，並做好風險評估，隨時注意環境變化；同時也提醒，務必注意孩童動向，避免放任從事高危險性的水域活動，以降低事故發生機率及危害。民眾如發現有人溺水，應遵循救溺先自保的原則，採行叫、叫、伸、拋、划「救溺5步」。