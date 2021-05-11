38度極端高溫！台南、高雄等6縣市高溫特報 吳德榮：本周炎如盛夏

天氣晴朗炎熱，氣象局表示，今中午前後臺南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。嘉義縣市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(10)日全台最高溫37.5度(高雄杉林區)，南部已連7日達「高溫警示標準」(≧36度)；台東也有高溫(大武鄉36.5度)。今晨觀測資料顯示，滯留鋒附近的對流胞已向北調整，反映滯留鋒逐漸北移。雷達監測台灣附近無回波，各地無降雨。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下周一(11至17日)「滯留鋒」在東海、華中附近徘徊；台灣因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」的天氣，中午前後紫外線強、注意防曬；各地區最高氣溫皆在34度以上，中南部最高氣溫更可達37、38度，要多補充水分、防中暑；午後山區偶有零星少量降雨的機率。今日各地區氣溫：北部22至34度，中部22至37度，南部22至37度，東部21至35度。

吳德榮說，最新各國模式下周二至周四(18至20日)的模擬，已有「南轅北轍」的結果；加拿大(CMC)模擬在南海有「熱帶擾動」發展，歐洲模式模擬無「熱帶擾動」，兩模式模擬的「滯留鋒」位置、強度也皆不同。且各國模式、新舊模擬間的調整，幅度皆很大，顯示模擬超過7天，「不確定性」已很大。

吳德榮強調，所以，無論任何模式，下旬(超過10天)的模擬，已不宜再做為預報的依據。若忽視「科學極限」，勉強妄加臆測：5月下旬的天氣將會如何、如何，徒然降低預報的可信度而已；若因此而「杞人憂天」，更是大可不必，還是耐心等待誤差較小的模擬吧。