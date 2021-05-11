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「如果今年又沒颱風」引熱議 網友妙答：大家一起搬台北

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
太平洋高壓籠罩熱至16日，各地炎如盛夏。 中央社
太平洋高壓籠罩熱至16日，各地炎如盛夏。 中央社

梅雨快要結束，但大雨還是不來，有網友在PTT上發文「如果今年又沒颱風台灣會怎樣？」，引發熱烈討論，憂心萬一噩夢成真，政府是否準備好了，網友議論「大家一起搬到台北」、「風調雨順原來不適合台灣，台灣需要颱風」

網友在PTT上發文，表示太平洋高壓增強，把鋒面擠到台灣北面，而天氣逐漸炎熱，入夏之後太平洋高壓只會更強，「很高的機率今年梅雨季已經結束了」

雖然政府一再強調用水無虞，部分水庫甚至還可以撐兩個月，但去年沒有颱風來，今年台灣就限水，如果今年颱風再過台而不入，台灣到底有沒有因應計畫，而如果沒有水之後，就沒有水力發電，但如果沒水、台灣就需要海水淡化，卻又需要大量電力，台灣在核能減縮的情況下，下一步該怎麼辦？

網友還指出，10年前泰國淹大水，汽車與相機停產、全球的硬碟也大缺貨，10年之後台灣大旱，科學園區一旦沒水用，世界不知道會變成如何。

有網友在PTT上發文「如果今年又沒颱風台灣會怎樣？」，引發熱烈討論。圖／取自PTT
有網友在PTT上發文「如果今年又沒颱風台灣會怎樣？」，引發熱烈討論。圖／取自PTT

有網友批評，前瞻經費8800億元，卻沒有海水淡化廠的經費，很多人認為台灣只是偶而缺水，不需要投資淡化廠，但極端氣候的今日，政府還是應該早做因應，「蘇貞昌不能只賭台灣一定會下雨」

雖然台灣今年不一定沒有颱風帶來雨水，但不少網友對這個假設都相當憂心，認為台灣如果沒水就真的沒水了，即使守住了疫情，沒水還是會像國外因疫情封城一樣，經濟嚴重受創。

這個話題在網路上引發連串的討論，可以看的出來網友都相當關切，雖然政治力場不同的網友有不同的見解，但大家共同的看法都是不希望噩夢成真。

颱風 疫情

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