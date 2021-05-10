聽新聞
test
0:00 / 0:00

不忍了！麥當勞店員怒嗆「不要再點現炸」餐點 原因曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人在速食店點餐時，常常會希望輪到自己的那份餐點是「剛現炸出來的」，所以會用各種方式要求店員提供剛出爐的食材。 示意圖／ingimage
許多人在速食店點餐時，常常會希望輪到自己的那份餐點是「剛現炸出來的」，所以會用各種方式要求店員提供剛出爐的食材。 示意圖／ingimage

許多人在速食店點餐時，常常會希望輪到自己的那份餐點是「剛現炸出來的」，所以會用各種方式要求店員提供剛剛出爐的食材，對此，就有網友討論「怎麼點麥當勞保證是現炸？」貼文引發熱議。

原PO在《Dcard》上以「怎麼點麥當勞保證是現炸？」為題發文，告訴大家如點麥當勞的雞翅分享盒，基本上都會是現炸的雞翅！他解釋道，因為這個餐超少人點，所以點10次有9次都是現炸，只要等8分鐘就有燙燙的雞翅可以吃。

此文一出，許多有經驗的網友便紛紛回應「直接跟店員說要現炸啊，不用為了吃現炸點酥嫩雞翅」、「我也喜歡現炸的感覺」、「麥當勞要吃現炸直接說就可以了，只要等就好了，加上離峰時間點沒有很熱門，通常都是現炸」、「現炸的真的好吃捏」。

對此，卻有麥當勞的員工出面呼籲「不忙的時候要現炸我覺得沒問題，之前就遇過在rush時段要求現炸，剛過不到1分鐘就在吵為什麼要那麼久」、「不要教大家什麼都要現炸，尤其在忙碌時段，基本上每家店都會顧產品品質，真的放太久的會丟掉不會賣給客人，而且有時候因為客人要現炸，造成得來速連車子出不去的狀況都有，現炸這個東西照公司規定是沒有的」。

麥當勞 速食 Dcard

延伸閱讀

房東太太敲兩下闖入看房！男大生裸睡驚醒 大嘆「租房仔的悲歌」

新冠地獄！印度醫護開救護車 把確診者屍體「直接丟河裡」

「台政成北法律系」全錄取！台南女中學霸3頂大全拿正取1

39歲男財富自由不用工作 苦惱發問「小孩會不會學壞？」

相關新聞

消基會抽檢 酒精濕巾7成未能殺菌

新冠疫情威脅下，酒精濕巾產品更顯普遍，但根據消基會昨公布的調查，隨機購買十七件市售酒精濕巾產品件檢測，僅五件乙醇具殺菌防...

立榮航空班機 爆胎迫降松機

立榮航空B7-9091班機，昨早從松山機場飛馬祖南竿，但抵達南竿時發現爆胎緊急重飛，最後緊急返航迫降松山機場，所幸機上七...

自備環保杯 外帶折扣可望變多

環保署十年前曾調查，國內連鎖飲料店、速食店或便利商店每年使用十五億個一次性飲料杯，但近年珍珠奶茶等手搖飲更盛行，「人手一...

國衛院開發鼻噴佐劑 接種疫苗免打針

疫苗添加佐劑可以協助遞送抗原到人體，誘發、增強免疫反應。國衛院運用專利技術，自行合成天然的抗氧化劑「角鯊烯」（squal...

飲料杯減量／環團：一次性飲料杯應收費

台灣「珍珠奶茶」聞名全球，但國內一次性飲料杯使用氾濫，環團批評為「塑膠珍奶」，減塑計畫也落後國際腳步，呼籲自備環保杯折扣...

稻田彩繪送幸福 當年助他求婚 今抱娃來過母親節

苗栗縣苑裡鎮農會20年前在綠色水田中種植不同顏色稻種，開啟「稻田彩繪」歷史。今年母親節前夕，一期稻作運用黑、紫 、黃、白、綠等稻種，設計「Mommy I love you」主題，將甜蜜在心頭的親子圖像呈現在大地上，如今進入最佳觀景時刻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。