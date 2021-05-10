不忍了！麥當勞店員怒嗆「不要再點現炸」餐點 原因曝光

許多人在速食店點餐時，常常會希望輪到自己的那份餐點是「剛現炸出來的」，所以會用各種方式要求店員提供剛剛出爐的食材，對此，就有網友討論「怎麼點麥當勞保證是現炸？」貼文引發熱議。

原PO在《Dcard》上以「怎麼點麥當勞保證是現炸？」為題發文，告訴大家如點麥當勞的雞翅分享盒，基本上都會是現炸的雞翅！他解釋道，因為這個餐超少人點，所以點10次有9次都是現炸，只要等8分鐘就有燙燙的雞翅可以吃。

此文一出，許多有經驗的網友便紛紛回應「直接跟店員說要現炸啊，不用為了吃現炸點酥嫩雞翅」、「我也喜歡現炸的感覺」、「麥當勞要吃現炸直接說就可以了，只要等就好了，加上離峰時間點沒有很熱門，通常都是現炸」、「現炸的真的好吃捏」。

對此，卻有麥當勞的員工出面呼籲「不忙的時候要現炸我覺得沒問題，之前就遇過在rush時段要求現炸，剛過不到1分鐘就在吵為什麼要那麼久」、「不要教大家什麼都要現炸，尤其在忙碌時段，基本上每家店都會顧產品品質，真的放太久的會丟掉不會賣給客人，而且有時候因為客人要現炸，造成得來速連車子出不去的狀況都有，現炸這個東西照公司規定是沒有的」。