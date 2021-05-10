中風照護10大問答 北榮創平台一機掌握

民眾害怕疫情期間跑醫院，出院的腦中風病人與家屬不易獲得客製化中風照護資訊，家屬無從準備，台北榮總自創中風資訊平台，透過手機聊天室掌握照護10大問答，讓患者安心出院。

台北榮總今天發布新聞稿提及，北榮神經後期照護個管師劉子菁利用LINE＠功能，建置完整的腦中風資訊平台，包括「返家資源」、「復健資源」、「問題提問」等功能，並提供一對一客製化諮詢服務，讓病人及家屬隨時可獲得專家團隊全方位的醫療照護。

劉子菁表示，將中風病人急性治療面臨各項問題，如復健、換管、輔具、長照等資源取得等，分類為常見10大問題，如外勞申請、輔具申請、長照申請、管路更換、無障礙交通工具、復健介紹、PAC介紹、一般住院復健申請方式、門診復健申請方式、居家復健申請方式。

相關資源介紹及連結也建置於LINE＠，劉子菁說，病人只要輸入簡單數字代碼即可快速獲得腦中風相關資訊，利用此平台提供各項個別化的諮詢與協助，如主動關懷病人出院後狀況，特殊狀況諮詢、轉院後諮詢、突發狀況諮詢、復健狀況關心，減輕照護壓力。

台北榮總護理部主任明金蓮指出，中風常來得讓人措手不及，病人一旦中風心中所帶來的震撼宛如天崩地裂般的無助，後續漫長的復健更令病人沮喪。

劉子菁表示，腦中風病人早期復建、持續復健極為重要，至今已有240名病人使用此腦中風LINE＠平台功能。