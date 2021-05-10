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北宜公路2路段速限升至50公里 公路總局證實年中實施

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
公路總局證實，北宜公路有兩個路段會在年中提速至50公里。圖／報系資料照
公路總局證實，北宜公路有兩個路段會在年中提速至50公里。圖／報系資料照

新北市原在北宜公路實施區間測速，但因資安問題暫停使用，結果違規件數暴增510%，促使速限、測速問題再浮上檯面。新北市議員劉哲彰今在議會質詢時表示，北宜的問題在於原速限40過低，提高速限才是解方。新北市警察局長黃宗仁表示，市府已與公路總局開會，預計會有2個路段速限從40公里提升至50公里；公路總局也證實，暫定8月前實施。

劉哲彰說，北宜公路限速40公里，致使該路段車輛平均時速僅在35至40公里，這其實是相當慢的，不符合北宜公路實際路況，警察局、交通局應該要因地制宜，研究北宜公路實際情形，調高速限。

黃宗仁指出，公路總局在3月10日已邀請新北市交通局、警察局等相關單位到場會勘，研議後，會調整其中兩個路段的速限，提供民眾更順暢的路網。

公路總局證實，新北市府確有向中央建議，北宜公路15.7K至17.6K、35.3K至37K兩個路段相較其它路段來說較為平坦，可把速限從40公里提升至50公里，他們到場會勘後，也認同新北市的看法。

公路總局景美段長陳弘翰表示，全案目前已在走程序階段，預計年中即可實施，不過該路段仍有1、2個彎道角度較大，會設置路牌提醒用路人到此時，應要減速，避免發生事故、意外。

北宜公路 警察 新北

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