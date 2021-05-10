買中古車怕踩雷釀糾紛 高雄車商、主任消保官這麼說

購買中古車，民眾最擔心買到事故車、泡水車或調表車，除透過「監理服務」App，可查5年以上定檢車輛里程數是否異常；中古車商也提醒，民眾購買中古車，務必購買有第三方認證的車，車況也需多方觀察。高雄市政府主任消保官殷茂乾也提醒，中古車交易申訴糾紛常見情況是，交易後車況感覺和預期有落差，避免踩雷的要領，就要掌握車況，找商譽良好、把關較嚴謹的中古車商或車行，萬一出問題，才不會求助無門。

民眾購買二手車，最擔心遇上事故車、泡水車或中古車遭變更里程數，有業者指出，事故車除分為車禍重新翻修後販售的車之外，另有非車輛事故外傷，即有人在車內輕生等情形，也會影響中古車行情。

該如何分辨事故車，從事35年中古車買賣的邱姓業者指出，民眾可從透過第三方認證來確保，或找熟識的車場協助辨識車體結構是否有變更、二次加工或有事故痕跡，至於非車體外傷的事故，則可透過監理單位查詢相關註記來了解車輛是否有其他事故。

關於任意變更中古里程數一事，邱業者表示，任意變更中古里程數又稱「調表」，由於目前調表遭發現，恐涉及詐欺罪，也會影響商譽，因此，現在較少業者會調表變更車況，再加上監理單位推出的相關APP，便足以有效嚇阻這類不良業者。

邱業者說，現今買二手車較以往安全，尤其網路便利、價格透明，以及相關單位推出的查詢系統，都可多方查驗二手車況；邱也強調，若民眾要購買二手車，除了務必購買有第三方認證的中古車，車齡、里程數、以及車輛內裝情況，皆須列入觀察，才不會買到劣質二手車，還成冤大頭。

市府主任消保官殷茂乾說，中古車交易申訴糾紛常見情況是，交易後車況感覺和預期有落差，懷疑賣家有隱瞞或有其他不實在情況，質疑里程數被動手腳情況也會是爭執點。

殷茂乾表示，買中古車有許多避免踩雷的要領，除了深入掌握車況每個細節外，最好能找商譽良好、把關較嚴謹的中古車商或車行，萬一出現履約問題時，才不會求助無門。