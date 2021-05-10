別把自己逼到極限！專家：讓自己當個「夠好」的媽媽，而非完美的媽媽

妳總是逼著自己成為一個完美的媽媽嗎？

在許多家庭的傳統觀念或丈夫的既定印象裡，家庭主婦往往是個必要但卻沒什麼人真正關心且在乎的存在，這些母親們肩負家庭中的所有重責大任，從孩子睜眼的開始直到深夜，她們很難有自己的休息時間，更遑論受盡各種委屈時，那無形的壓力有多麼巨大。

畢竟每個身為人母的女性，總是期待自己能做到完美──給孩子最好的、永遠不讓孩子挨餓受凍，就連自己累倒了也是死命撐下去，但心理學博士克萊兒尼古格森（Claire Nicogossian）就強調，「不要嘗試當個完美的媽媽，而是夠好的媽媽。」

她提出了10點成為出色的、不完美媽媽的方法，「不要用完美把自己逼到極限，因為唯有適時放慢腳步、才能有更大的動力持續往前進。」

1、照顧好自己

專家強調，身為人母，能送給家人的最好禮物就是照顧好自己，包含身體、思想、情感和精神，因為有太多的女性習慣把自己的角色放在所有家務之後，最終導致生病、憤慨和忘了呵護自己的感覺。

因此，透過花時間照顧自己，可以創造一個更健康、快樂的生活方式，並促使自己能更充分、更愉快地照顧孩子和其他生活中的人。

2、愛自己並接受自己

無庸置疑的，每個母親都能無條件地愛自己的孩子，而且那樣的愛是非常驚人的。然而，很少媽媽會懂得愛自己，甚至常常覺得自己不夠好、腦中似乎總有批判的聲音。專家強調，可以透過與朋友的聊天和孩子的對話建立積極的自信，唯有先好好的愛自己，才能夠愛別人。

3、育兒是一生的承諾

對孩子來說，母親是個最有影響力的關係，她的身教和言教通常深深影響著孩子未來的價值觀。專家提點，育兒是畢生致力於培養、教導、照顧、指導、愛護、支持和成長的承諾，因此也不用把自己逼的太急，適時放慢腳步也是一個方式。

4、為自己創造一個與孩子分開的生活

在人生的整個生命週期中，孩子往往以不同的方式依賴著母親，從嬰兒強褓時期的餵奶、換尿布和抱抱，再隨著進入童年、青少年時期的照顧，生活上是十分緊密且依偎的。

然而，與其生活完全和孩子黏膩在一起，不如試著在丈夫的幫忙下，偶爾和孩子分開，也許是和朋友逛街、吃飯、去做自己有興趣的活動，這些小事都能更幫助自己生活更加快樂。

5、學會道歉

專家分享，當你犯錯、大發脾氣、做一些有傷害的事情時，學會道歉的技巧很重要；這並不是要人所有事情都道歉，而是要在這個行為會影響自己與孩子時，讓彼此重新振作。

6、對孩子的反饋意見保持開放態度

很多時候，孩子常常對事情會有不同的意見，他們有自己的想法，也透過行為和言語交流許多事物。

與其把這些話當耳邊風，倒不如將注意力集中在他們身上，縱使可能不同意他們的想法，但這樣的聆聽對孩子的發展和自信有很大的幫助。

7、與孩子共度美好的時光

對身為上班族的母親來說，媽媽往往因為工作的關係失去了和孩子相處的時間，甚至因為忙完工作回到家中時，也疲於和孩子玩樂。專家說，孩子需要力行和定期的陪伴時間，對孩子提出問題和保持對他們的好奇心，他們給的答案可能會讓你感到開心和驚訝。

8、不要一個人解決孩子的問題

隨著孩子的獨立和成長，這段過程勢必會產生不同的衝突，在這種感到沮喪的時刻，可以嘗試理解孩子正在交流的訊息，並和孩子、丈夫一起討論，這比獨自面對困難更容易解決問題。

9、表現自己的感受，但不要讓孩子不知所措

專家分享，學會如何控制自己的情緒，是孩子學習的重要過程，當母親可能因為某件事情心情不好，可以對孩子說，「媽媽今天心情不太好，所以我可能會安靜一點，先讓你知道一下。」

這類型的對話和互動不僅可以幫助孩子建立情緒管理的方針，而且也能讓孩子知道，媽媽心情不好並不是因為自己表現不好造成；因為孩子習慣填補共白來理解這個世界，他們有時會透過假設是自己的錯誤來達到這一點。

10、讓孩子開心地做自己

單純和真性情是孩子的強項，而作為母親，往往會希望透過自己的塑造和教養，教出自己心中期待和理想的孩子，但事實上，孩子們經常知道自己是誰、想要什麼，身為家長，應該是鼓勵和影響，在愛與支持下，讓孩子成為自己想要成為的人。

（作者／魯皓平 本文出自2021.5.9《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）