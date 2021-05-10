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催生再出招 台東縣府宣布即日起致贈新生兒禮盒
台灣出生人口不斷下降，且出生率全球倒數第一，台東縣府今天宣布繼「縣府為你坐月子和月子餐」、「保母服務」和「推出準公托系統」後，即日起將致贈每位新生兒「育兒生日禮盒」，且回溯到本月1日，今年預計送出900份。民眾期盼日後可升級為「芬蘭箱」，縣府表示將著手研議。
台東縣社會處今天推出「育兒生日禮」，縣府饒慶鈴和台東馬偕醫院院長王功亮、台東基督教醫院院長陳志成簽署合作意向，並宣布今年5月1日起出生且設籍台東縣的新生兒，縣府都會贈送1份生日禮盒。
新生兒家長謝豪逸、王顗婷說，縣府致贈的禮盒可以刺激孩子去拿、去看，比起過去只是拿玩具單純逗弄要有趣得多。
社會依照去年新生兒人口，裡面有可記錄孩子成長的相框，並依台東縣地形及16鄉鎮市自然景觀、文化特色繪製的雙面圖卡，作為寶寶的第一個玩具。除刺激寶寶視覺、觸覺發展，還可親子互動玩遊戲。
饒慶鈴說，台東縣的人口和全台絕大多數縣市一樣不斷減少，10年來新生兒人數最多一年有1887人，去年只剩1364人，必須努力催生，所以縣府不斷推出相關政策，鼓勵生育。
王功亮說，早年他在台北馬偕服務，每月新生兒人數約900人，醫師護士忙得天昏地暗，產房熱鬧得像是菜市場，但如今台東月新生兒僅百人出頭，「真的差很多」。他肯定政府推出許多生育政策，如增加產檢、超音波次數等。陳志成則建議，除了鼓勵生育，也要注意孩子出生後的情況，如產檢少的家庭可能代表不重視孩子，應該追蹤。
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