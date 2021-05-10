衛生紙包裝每開必爆怎麼辦？ 生活智慧王曝「療癒」撇步

好市多以物美價廉的特性，擄獲眾人的芳心，更用許多經典商品養出一票忠實顧客，持續回購。日前一名網友發文討論在好市多買的衛生紙每次開包裝都會爆開，讓他相當苦惱，貼文獲得大量苦主迴響，也釣出許多生活智慧王。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他說明一直以來在打開衛生紙時，都很難避免開口處爆掉，讓他不禁好奇是不是個人的問題，「大家也會經常開到爆開嗎？有更好的小技巧能克服嗎？」原PO貼出的照片可見衛生紙包裝右半部被嚴重撕破，完全無法包覆，移動時衛生紙便可能散落一地。

貼文一出許多苦主紛紛回應，「原來我不是孤單的」、「這款真的超難開」、「重點是完美開包後要如何只抽出第一張，有時急的時候總會抽出一把」、「買個盒子專門放衛生紙，您就可以殘暴的扒開它了」、「不是都拿菜刀從中間劈下去嗎？這樣你就可以用到二倍量的衛生紙了！」、「好市多衛生紙第一抽，讓我領悟了『萬事起頭難』」。

另外，許多「生活智慧王」網友則提供各式妙招，「用美工刀輕輕劃開拉一張出來即可～」、「從兩側用力拍下去，但要先提醒身邊的人，不然會嚇到大家」、「我都是往下把空氣壓出來後，再開，基本上都成功，試試看」、「右手握著右端，左手用點力往左端拍下去，『碰』一聲就開了。以前開的好痛苦，現在開的好爽快好療癒」、「反手開，換成大拇指在底部，其他四指在開口處」。也有網友拿超商的提袋，裝入包裝破掉的衛生紙，「開爆了用超商的網袋裝起來，剛好掛在馬桶旁，很好拿取」。