氣象局發布高溫資訊 中南部多處慎防熱傷害

高溫示意圖。 聯合報系資料照片／記者祁容玉攝影

天氣晴朗炎熱，今日中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，東南部地區已有焚風發生。中央氣象局請民眾留意防曬、慎防熱傷害。

中央氣象局指出，今日中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；南投縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台東縣，嘉義縣市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局提醒，民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。