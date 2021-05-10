軍榮眷社團熱心公益 楊梅首舉辦魯冰花之戀路跑

桃園軍榮眷社團黃埔四海同心會昨日在楊梅舉行梅龍小鎮「魯冰花之戀」路跑活動，吸引眾多跑者參加；行政院農委會水土保持局台北分局為慶祝水土保持業務開辦60週年，也參與活動宣導保育水土觀念。

社團黃埔四海同心會表示，文學作家鍾肇政1960年代在聯合報發表「魯冰花」連載小說，受到廣大讀者喜愛，近年來政府大力在桃苗地區推廣鄉村農業，並積極鼓勵民眾在茶樹間種植魯冰花當基肥，由於魯冰花盛開在二、三月間，湛黃的花朵挺立在翠綠茶樹間特別耀眼醒目。楊梅地區是首次發起以「魯冰花」為主題路跑的活動。

昨日是母親節，行政院農委會水土保持局台北分局在路跑活動中提供水寶寶布偶，在現場以熱舞暖身操帶動氣氛，分局長蔡金龍也親自參加14公里路跑之外，並號召數十名員工同仁配合路跑活動在大北坑農業發展協會所在示範點，向民眾宣導「保育水土、涵養水源、減免災害」的重要觀念。

「魯冰花之戀」路跑活動計區分4公里櫻花組、14公里茶花組及21公里魯冰花組，路線涵蓋楊梅當地秀才步道、校前路、涼傘亭、大北坑社區及三水社區等鄉間小路前進。沿途補水站提供餅乾、水果為選手加油。選手回到終點有客家菜包、仙草茶凍及祈福米作為伴手禮。