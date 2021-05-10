快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍榮眷社團熱心公益 楊梅首舉辦魯冰花之戀路跑

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
桃園軍榮眷社團黃埔四海同心會昨日在楊梅舉行「魯冰花之戀」路跑活動，吸引眾多跑者參加。圖／黃埔四海同心會提供
桃園軍榮眷社團黃埔四海同心會昨日在楊梅舉行「魯冰花之戀」路跑活動，吸引眾多跑者參加。圖／黃埔四海同心會提供

桃園軍榮眷社團黃埔四海同心會昨日在楊梅舉行梅龍小鎮「魯冰花之戀」路跑活動，吸引眾多跑者參加；行政院農委會水土保持局台北分局為慶祝水土保持業務開辦60週年，也參與活動宣導保育水土觀念。

社團黃埔四海同心會表示，文學作家鍾肇政1960年代在聯合報發表「魯冰花」連載小說，受到廣大讀者喜愛，近年來政府大力在桃苗地區推廣鄉村農業，並積極鼓勵民眾在茶樹間種植魯冰花當基肥，由於魯冰花盛開在二、三月間，湛黃的花朵挺立在翠綠茶樹間特別耀眼醒目。楊梅地區是首次發起以「魯冰花」為主題路跑的活動。

昨日是母親節，行政院農委會水土保持局台北分局在路跑活動中提供水寶寶布偶，在現場以熱舞暖身操帶動氣氛，分局長蔡金龍也親自參加14公里路跑之外，並號召數十名員工同仁配合路跑活動在大北坑農業發展協會所在示範點，向民眾宣導「保育水土、涵養水源、減免災害」的重要觀念。

「魯冰花之戀」路跑活動計區分4公里櫻花組、14公里茶花組及21公里魯冰花組，路線涵蓋楊梅當地秀才步道、校前路、涼傘亭、大北坑社區及三水社區等鄉間小路前進。沿途補水站提供餅乾、水果為選手加油。選手回到終點有客家菜包、仙草茶凍及祈福米作為伴手禮。

路跑 行政院 農委會

延伸閱讀

賽事心得／阿里山雲端路跑 氧氣都去哪兒了？

賽事心得／楊梅魯冰花之戀路跑 祝媽媽們母親節快樂

國內疫情升溫 新北香魚川路跑延期至9月18日再跑

南投友善校園路跑競賽 學生：運動訓練更認識毒品危害

相關新聞

少子女化有解？ 衛福部承諾編寫爸爸手冊、解決延托困境

衛生福利部今至立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告，民進黨籍立委洪申翰關注少子女化議題當中暴露出性別分工失衡、上班...

本周炎如盛夏 吳德榮：中南部高溫達38度 注意防曬補水

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天福建一帶的對流胞，向東移出時已進入其「衰減期...

睡多久剛剛好？研究揭示睡眠時間甜蜜點

許多人都體驗過睡眠時間不夠，一整天大腦昏昏沉沉影響工作成效，長期下來還會導致一連串的身體疾病，也包括心血管疾病風險，到底要睡多久時間才夠？科學家發現似乎存在一個睡眠時間的甜蜜點。

一天三餐其實很傷身！ 醫師推「空腹力」教你怎麼健康斷食

現代人注重健康，對於飲食也特別講究。但有日本醫師最近指出，除了「吃什麼」之外，選擇「不吃」讓腸胃休息，甚至改掉現代社會一日三餐，養成斷食「空腹」讓內臟休息的習慣，才能維持身體健康。

醫療院所違法推療程最高處25萬 北市34家罰178萬

各大電商平台5月紛紛祭出優惠方案，歡慶母親節搶攻市場，醫療院所也不遑多讓，在網站、通訊軟體或電視台促銷自家美容醫學療程，...

氣象局發布高溫資訊 中南部多處慎防熱傷害

天氣晴朗炎熱，今日中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，東南部地區已有焚風發生。中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。