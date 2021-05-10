香蕉收入保險延長5月14日 農糧署：蕉農把握投保機會

農委會109年推出「香蕉收入保險試辦方案」，為全國首創農作物收入保險，不論市場崩跌或天災造成總收入下降，只要參加保險可以保障一定收入，「香蕉收入保險」突破先前作物險僅保障「災損」，收入保險也保障作物崩盤時的損失。

農糧署副署長姚志旺說，收入保險鎖定全台最大種植面積的果品香蕉，約1萬6000公頃，今年已有9縣巿、49農會、66鄉鎮市區辦理，原本受理時間到3月31日截止，延長到5月14日。今在屏東里港鄉辦理香蕉收入保險說明會，呼籲種植香蕉的農民把握最後時間，到種植所在地農會辦理。

屏東縣香蕉種植面積4124公頃，姚志旺說，屏東地區香蕉收入保險保障收入3個等級，每公頃50、55、60萬，供農民作選擇，以過去15年產量與價格歷史資料，按收入保障額度、損失頻率、損失程度計算風險保費。

姚志旺說，因為過去15年的產量與價格不同，各地區保費有差異，農委會提供一半保費額度補助，保障額度越高，保費補助也越高，但考量到政府財政狀況，每公頃補助金額最高上限為3萬元，屏東縣政府也提供25%保費額度補助，每公頃補助上限1.5萬元。

舉例來說，若一名里港蕉農選擇投保每公頃60萬元額度，需繳2萬3497元保費，農委會出一半，屏東縣政府出25%，自付額為5874元。依民國109年里港地區每公頃平均收成2萬8296公斤，產地價為每公斤17.46元，相乘收入為49萬4048元。不足60萬元差額，農民即可申請理賠，也就是說每公頃可獲賠10萬5952元。（60萬元-49萬4048元＝10萬5952元）

姚志旺說，109年保單原有限制香蕉種植高度須達100公分且未抽穗，致部分田區無法投保。110年保單已檢討放寬，只要投保香蕉（不分品種）田間植株存活率達九成，可在保險期間採收即可；另針對續保農戶保險費，也有折抵30%方案。

農糧署指出，去年全國香蕉收入投保的面積141公，今年截至5月7日有244公頃。屏東縣來說，去年香蕉收入投保面積有25公頃，今年截至5月7日有113公頃。