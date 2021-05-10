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她看見病患需求 發明便利桌4腳助行器

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今年護理楷模護理師劉芸妡，工作上觀察人微，發明了「便利桌4腳助行器」專利。圖／為恭紀念醫院提供
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今年護理楷模護理師劉芸妡，工作上觀察人微，發明了「便利桌4腳助行器」專利。圖／為恭紀念醫院提供

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今年護理楷模護理師劉芸妡，她觀察到一些病人使用4腳助行器，移位吃飯不方便，甚至有跌倒的危險，她發想加裝壓克力耐力板，只要多750元，發明「便利桌4腳助行器」，助行器兼具桌子功能，並取得專利

5月12日國際護師節，為恭醫院今天上午表揚30名護理親善天使、1名護理主管楷模，及8位護理楷模，院長陳振文院長致上敬意與謝意，值得一提是劉芸妡從事精神科臨床照護10多年，她在工作上觀察入微，2018年與人合作，發明專利便利桌4腳助行器，解決許多病患生活上不便。

一般4腳助行器，病人想要吃個飯，走到餐桌，體力不好，腳沒力，覺得吃力，也曾經因此跌坐地板的案例，此外，移位時總是要麻煩人家幫忙，會覺得不好意思或很無能，且助行器需要使用的空間比較大，擔心會影響他人，想要移到書桌看報紙，移動過程很花時間。

改造後便利桌4腳助行器，壓克力耐力板固定在助行器，收放都容易，不會增加額外負擔，透明材質不會影響視線，減少移動時間，也不需擠餐桌，活動空間變大，最重要不用處處依賴，靠自己能力辦到，病人感到很有成就。

劉芸妡表示，工作難免有瓶頸，讓她更有動力是病人的回饋，例如有一次她因喉嚨發炎，聲帶沙啞許久不癒，有一天病人從南庄家中煮好羅漢果茶，帶到病房給她喝，頓時覺得平常付出都是值得的，此外，也看見病人從依賴、退縮，復健治療過程，漸漸得到自信與獨立自主能力，病人成長與進步，家屬的認同，在在促使她更有動力，去做更多的努力。

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今年護理楷模護理師劉芸妡，工作上觀察人微，發明了「便利桌4腳助行器」專利。圖／為恭紀念醫院提供
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今年護理楷模護理師劉芸妡，工作上觀察人微，發明了「便利桌4腳助行器」專利。圖／為恭紀念醫院提供
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今年護理楷模護理師劉芸妡，工作上觀察人微，發明了「便利桌4腳助行器」專利。圖／為恭紀念醫院提供
苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今年護理楷模護理師劉芸妡，工作上觀察人微，發明了「便利桌4腳助行器」專利。圖／為恭紀念醫院提供

專利 復健

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