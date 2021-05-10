佛光山雲端浴佛　全球共襄盛舉

圖／佛光山 提供

一年一度的佛誕節（農曆四月八日）即將來臨，又稱「浴佛節」，為紀念佛教教主釋迦牟尼佛誕生的日子。自去年以來，新冠病毒疫情肆虐全球，為兼顧防疫和讓體驗浴佛的歡喜，佛光山和網龍網路公司合作，首度推出「雲端浴佛」，以上網代替到寺院浴佛，當時創下三天就有一百零四個國家地區、逾兩百萬人次參與的紀錄；今年疫情持續，再度以「雲端浴佛」讓大家不受時間、空間限制，歡喜浴佛。

發願「我願做好事、我願說好話、我願存好心」 圖／佛光山 提供

今年的「雲端浴佛」有中英文版，畫面背景將佛光山大雄寶殿等建築化為水墨畫，依著螢幕指示，雙手合十，接著以滑鼠代替浴佛勺，替悉達多太子沐浴，發願「我願做好事、我願說好話、我願存好心」，在〈浴佛偈〉莊嚴音聲中，搭配淡雅水墨畫背景，加上九龍吐水、天女散花畫面，能了解佛陀降誕人間的盛況，藉由「雲端浴佛」清淨身心，共同祈願疫情早日遠離，世界祥和。

圖／佛光山 提供

浴佛結束後，大眾可以看到全球已有多少人共襄盛舉，亦能恭讀佛光山開山星雲大師〈佛誕節祈願文〉，了解浴佛意義及「八相成道」，與佛陀相遇在雲端。截至昨日已超過四百五十六萬人次參與，五大洲排行前三名分別是亞洲、北美洲、大洋洲。

依著螢幕指示，雙手合十，接著以滑鼠代替浴佛勺，替悉達多太子沐浴 圖／佛光山 提供