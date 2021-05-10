醫療院所違法推療程最高處25萬 北市34家罰178萬

各大電商平台5月紛紛祭出優惠方案，歡慶母親節搶攻市場，醫療院所也不遑多讓，在網站、通訊軟體或電視台促銷自家美容醫學療程，但此舉已違反醫療法，若民眾未正確判斷，恐掉入違規醫療廣告陷阱，北市衛生局指出，去年總計有34件因違反醫療法第86條遭到裁處，裁罰總金額達178萬。

衛生局說明，醫療法第86條規定，醫療廣告不得已不正當方式宣傳，其中以優惠、團購、直銷、消費券、預付費用、贈送療程或針劑等具意圖促銷的醫療廣告宣傳，均屬不正當方式。

違規案例包含診所在通訊軟體LINE刊登「母親節活動女兒帶媽媽來，媽媽可以免費獲得音波保養課程一堂喔」、診所在臉書刊登「全臉皮秒不限發數，最後體驗機會，手刀預約，5/6-5/8限量預約」、診所在官方網站刊登「贈排酸毒挑戰測試體驗1小時」，都是典型以不正當方式宣傳醫療業務。

衛生局表示，上述均已違反醫療法第86條，依同法第103條各處診所負責人5萬元罰鍰，另外，也針對醫療院所違規醫療廣告，第一次處5至15萬元，每增加1次加罰1萬元，按次增加罰鍰，最高可處25萬元。

另外，衛生局也提醒民眾，選擇醫療服務時要注意「六要三不」，六要為要檢視醫療機構開業執照、要檢視醫師執業執照、要充分與醫師溝通想要改善的部位、要由醫事人員親自執行療程及確實瞭解療程效果、要詳閱衛生福利部公告的美容醫學處置同意書及說明書範本、要求開立收據，並注意確由執行療程之機構所開立。