農業師傅計畫退場 獎勵補助減半招募困難

彰化縣農會辦理第四年農業師傅招聘，今年缺額10人目前招募中，但交通津貼、務農基金等補助不如以往，眼看報名截止日就快到了，只有4人報名，彰化縣農會指出，農委會推動的農業技術團原本設定為5年計畫，要為退場做準備，獎勵機制確實調整，計畫也縮短，從今年6月執行到12月止。

彰化縣2017年開始配合農委會成立農業技術團，招募30名農業師傅，縣農會根據26鄉鎮市農會需求調度人力，提供農場季節性缺工幫手，報名民眾經過面試、訓練考試後才能上工，有師傅因路程太遠、工作辛苦放棄，也有人因工作態度不佳，經主辦單位認為不適任被剃除。

農業師傅薪資以日薪計算，每月薪資加獎金約有4萬5元，過去吸引經理級退休人員、公務員報名，縣農會指出，以往每天100元的交通津貼減為50元，為農業師傅存的務農基金，原本1個月1萬元減為5千元，全年最高6萬元，農業師傅過去可加保勞健保在縣農會，今年新的農業師傅則改為須自行投保勞工保險。

彰化縣農會督導鄭雅妙說，三分之一的農業師傅從農技團開辦以來做到現在，主要是因為薪資穩定、有勞基法保障，

除了解決包括果樹、蔬菜以及菇類等缺工問題，也培養了許多對農業有興趣的青農，農委會政策規劃農技團退場，明年是否還有相關政策還未知。

「農技團現在喊卡太可惜。」育苗場業者謝悉文說，農技團以日薪計算，也根據季節性作物調配農業師傅工作內容，這樣彈性的作法對農業缺工幫助很大，政府對於農業外勞問題尚未解決，就要結束農技團實在不妥，應該再持續幾年，否則隨著氣候變異大，缺工需求多又急，對農業經營者是一大壓力。

謝悉文表示，已與幾個農業師傅配合得好，經指導熟能生巧，未來雖有意以合理薪資聘雇，但農委會補助的農技還還有各項獎勵金，一般農場主不可能提供一樣優渥的條件，恐怕也影響農業師傅留下來的意願。