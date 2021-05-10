歷代高僧書法展佛館開幕　法界寶藏稀有殊勝

「歷代高僧書法展」5月9日於佛陀紀念館本館大堂開幕，由何創時書法藝術基金會提供高僧真跡作品71件，與佛陀紀念館共同主辦，所跨越的時間間距，上起唐代西夏文寫經，下至明、清至民國近現代高僧書法，不僅為人間孤品，更堪稱法界寶藏。

佛光山住持心保和尚(右)於開幕上，代表致贈星雲大師書法「正命吉祥」予何創時書法藝術。 圖／佛光山 提供

此次展出除星雲大師的書法外，還有晚明五高僧，如雲棲祩宏、紫柏真可、憨山德清、蕅益智旭、雪浪洪恩，以及清末民初如太虛大師、圓瑛大師、虛雲老和尚、印光大師等，和聖嚴法師、惟覺老和尚、證嚴法師等，皆是在佛教上具足影響力，或振衰起敝，興辦教育，推動弘法，其行誼令人尊崇。

眾貴賓為「歷代高僧書法展」揭幕。 圖／佛光山 提供

佛光山住持心保和尚於開幕上，代表致贈星雲大師書法「正命吉祥」予何創時書法藝術基金會董事長何國慶。心保和尚致詞表示，佛法東傳已有2000多年歷史，在這當中要靠著歷代高僧、祖師大德，將佛法代代傳承，今日才有福德因緣得見佛陀宣說的教義。歷代高僧不一定會有書法作品，有也不一定會流傳，即使流傳也未必被收藏，所以今日的書法展非常殊勝、稀有難得。對於高僧寫下的書法會特別用心且記憶思惟，從中聞思修，生起智慧。星雲大師也寫書法，想必大家感受很深，大師的書法更是達到弘法的功效，讓大家得以保留佛法和大師的精神。

此次展出星雲大師的「悲智雙運」。 圖／佛光山 提供

何國慶表示，1995年基金會成立時，第一場展覽即為「明清近代高僧書法展」，如同星雲大師說的：「不要看我的字，看我的心。」展出的每一幅都可看到高僧們的心，他們抄經是為了自修，寫書法偈語是為了弘法，希望大家看到他們的心，也許當中一句話就能深深打動正站在面前的你。佛法能使人覺醒、悟道，讓自己的生活過得更好，進而幫助這個地球，希望人間佛教弘揚世界，讓人類、眾生受益。

此次展出星雲大師所寫的草書七言聯。 圖／佛光山 提供

中央研院文哲所研究員廖肇亨表示，與1995年首次展出的「明清近代高僧書法展」的同名圖錄，到幾年前都還有人問起，他在因緣際會下協助重編，新增約超過100件，並帶領學生撰寫高僧小傳。他認為此次展覽有兩個重要意義，一是藝術上的價值，另一是學術上歷史的意義，例如：星雲大師和棲霞山的關係，如此次同樣展出曾任棲霞山住持的明常法師，以及有密切關聯的宗仰上人的書法。

台北書院山長林谷芳說，「歷代高僧書法展」的主體是高僧，僧家不以書法為務，高僧寫書法一是做為功夫的鍛鍊，以及適法而為、應緣弘法。僧人雖不以書法為家務，但偶有佳作，往往凌越書家之上。例如：星雲大師的書法不是書家能夠寫出來的，因為他的書法，不是為了書法和彰顯個性而存在，但當他心性達到一個程度時，所寫的書法不僅斐然成家，且更有境界。

隨後由心保和尚、佛光山開山寮特助慈惠法師、佛陀紀念館館長如常法師、何國慶、林谷芳、高雄市立美術館館長李玉玲，佛光山榮譽功德主劉招明為展覽揭幕。